vor 31 Min.

A 8: Gefährliche Eisplatten lösen sich von Lastwagenplane bei Burgau

Sie zerstören die Windschutzscheibe des nachfolgenden Autos. Ein weiterer Verkehrsunfall auf der Autobahn läuft ähnlich ab.

Gleich zwei Mal kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verkehrsunfällen, die durch herabfallende Eisplatten verursacht wurden. Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer war am Montagabend um 20.17 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau lösten sich von der Plane des Fahrzeugs Eisplatten, die frontal auf die Windschutzscheibe des nachfolgenden Autos eines 62-Jährigen fielen. Die Windschutzscheibe wurde zerstört. Der Fahrer verletzte sich nicht. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 1000 Euro an.

Bereits gegen 7 Uhr ereignete sich an diesem Tag kurz nach der Anschlussstelle Burgau ein gleich gelagerter Unfall, bei dem die Sattelzugmaschine eines 51-Jährigen von herabfallenden Eisplatten eines überholenden Sattelzugs getroffen und beschädigt wurde. Auch hier gab es zum Glück keinen Verletzten. Den Sachschaden beziffert die Polizei ebenfalls mit 1000 Euro. (zg)