17:40 Uhr

A8: Autobahn-Auffahrt Leipheim in Richtung Stuttgart gesperrt

Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die A8-Auffahrt in Leipheim in Richtung Stuttgart für vier Tage gesperrt.

Auf der A8 an der Anschlussstelle Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart, im Bereich der Aus- und Einfahrt, müssen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt werden.

Auffahrt ab Donnerstagabend gesperrt, Verkehr wird umgeleitet

Zur Durchführung der Arbeiten ist es erforderlich, die Aus- und Einfahrt von Donnerstag, 3. September, 19 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 19 Uhr, zu sperren. Die Umleitung erfolgt für Verkehrsteilnehmer, die in Leipheim abfahren möchten, über die U66 an der Anschlussstelle Günzburg. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart auf die A8 auffahren möchten, sollen der U68 folgen und dort auf die A8 oder A7 auffahren.

