vor 31 Min.

A8 nach Unfall mit mehreren Autos und Lastwagen gesperrt

Stau auf der A8: Nach einem UNfall bei Burgau ist die Autobahn in Richtung München gesperrt.

Die A8 ist auf Höhe von Burgau in Fahrtrichtung München gesperrt. Am Freitagmorgen kam es dort zu einem Unfall, an dem mehrere Autos und Lastwagen beteiligt waren.

Nach einem Unfall auf der A8 nahe Burgau (Landkreis Günzburg) ist die Strecke in Fahrtrichtung München komplett gesperrt worden. An dem Unfall vom Freitagmorgen seien mehrere Autos sowie zwei Lastwagen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Im Stau ereigneten sich zudem bereits zwei Auffahrunfälle. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch der genaue Unfallhergang war noch nicht bekannt. (dpa)

