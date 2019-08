07:01 Uhr

A8 nach Unfall nachts zeitweise komplett gesperrt

Nahe Burgau ist ein Sprinterfahrer auf der A8 in den Anhänger einer Straßenbaufirma gefahren. Der Mann richtete dabei viel Schaden an, blieb jedoch unverletzt.

Ein Unfall auf der A8 ist in der Nacht auf Mittwoch glimpflich ausgegangen. In Fahrtrichtung Stuttgart war der Fahrer eines Kleinlasters zwischen Zusmarshausen und Burgau in den Absicherungsanhänger einer Straßenbaufirma gefahren, wie die Polizei gegen 1.30 Uhr meldete.

Nach dem Verkehrsunfall war die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt, da nach dem Zusammenstoß mit dem Anhänger zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt lagen. Die Sperre wurde bereits in der Nacht wieder aufgehoben. Der Sprinterfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei in Kempten am Mittwochmorgen auf Nachfrage mitteilte. Es sei dennoch ein Rettungswagen im Einsatz gewesen, da der Unfallverursacher zunächst als leicht verletzt galt. (AZ)