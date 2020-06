14:00 Uhr

AOK bietet Online-Portal speziell für Gesundheitsberufe an

So sieht's in der AOK-Direktion Günzburg aus.

Für zehn Berufsbilder sind die Informationen gedacht. Und das ist lange noch nicht alles.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) bietet unter der Adresse www.aok.de/gp ein umfassend neu gestaltetes Internet-Portal für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Für zehn Berufsfelder von A wie Apotheke bis Z wie Zahnmedizin lassen sich dort jede Menge bundesweite wie regionale Informationen finden, wirbt nun die AOK-Direktion in Günzburg.

Deren Fachteamleiter Gesundheitspartnerberatung, Thomas Biber, erläutert: „Die AOK ist die einzige Krankenkasse, die ein so breites Informationsangebot für Leistungserbringer bereitstellt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind diese verlässlichen Fachinformationen wichtig.“ Im Internet-Portal spiegele sich auch die Erfahrung, dass viele Beschäftigte im Gesundheitswesen in den Fachleuten der AOK erste Ansprechpartner bei Fragen rund um die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sehen.

Was das Portal alles bietet

Unverändert biete das Portal detaillierte und aktuelle Informationen zu Verträgen, Richtlinien, Verordnungs- und Abrechnungsfragen sowie zu Themen wie Datenaustausch oder Qualitätssicherung in der Versorgung der Versicherten. Biber: „Besondere Zusatzangebote geben den Nutzern konkrete Hilfestellung im Arbeitsalltag.“ (zg)

