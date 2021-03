vor 18 Min.

Ab Montag wird an dieser Bubesheimer Kreuzung gebaut

In den nächsten Wochen werden einzelne Bereiche der viel befahrenen Kreuzung in Bubesheim gesperrt sein – zu Beginn wird die Leipheimer Straße bis Ende April gesperrt sein.

Plus An der stark befahrenen Kreuzung mitten in Bubesheim wird es voraussichtlich für mehr als zwei Monate zu Behinderungen kommen – einige Tage lang wird sie sogar komplett gesperrt sein. So sieht der Zeitplan aus.

Von Michael Lindner

Der Frühling ist seit dem heutigen Samstag auch aus astronomischer oder kalendarischer Sicht da. Und mit dem Frühling steigt im Normalfall die gute Laune. Doch die wird bei so manchem Autofahrer dieses Jahr etwas geringer ausfallen. Denn mit Montag, 22. März, beginnt der Umbau der Bubesheimer Kreuzung im Bereich Leipheimer/Kötzer/Weißenhorner/Günzburger Straße. Wochenlange Umleitungen sind die Folge.

Oberstes Ziel des Staatlichen Bauamts Krumbach ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich. Außerdem soll der Verkehr in Zukunft besser fließen. Das gesamte Bauvorhaben gliedert sich in drei Abschnitte – der erste erstreckt sich vom 22. März bis zum 23. April. In diesem Zeitraum wird „nur“ ein Teil der Leipheimer Straße gesperrt sein. Die alte Deck- und Binderschicht wird abgefräst und neu eingebaut. Außerdem finden in diesem Bereich Kanalsanierungen statt. Die großräumige Umfahrung erfolgt während dieser vierwöchigen Sperrung über Bibertal.

Zweiter Bauabschnitt in Bubesheim wartet auf das Ende der Baustelle in Wasserburg

Wenn dieser erste Bauabschnitt erledigt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben ist, wird der Bereich der Kötzer Straße gesperrt – geplant ist die Zeit vom 26. April bis 31. Mai. Henrik Vosdellen ist Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt und erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass dieser zweite Abschnitt erst dann in Angriff genommen werde, wenn die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Wasserburg beendet sind. Denn über Wasserburg und Kötz soll die Umleitung in diesem zweiten Bauabschnitt erfolgen. Auch in der Kötzer Straße finden neben den Straßenbauarbeiten Kanalsanierungen statt.

Der dritte und letzte Abschnitt ist der kürzeste – aber zugleich derjenige mit den größten Einschränkungen. Dann geht es um den Kreuzungsbereich Weißenhorner und Günzburger Straße – die Kreuzung ist dann in den Pfingstferien vom 1. bis 4. Juni gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über Bibertal beziehungsweise über Wasserburg und Kötz.

Fußgängerampel in Bubesheim wird am Ende der Baumaßnahme zurückgebaut

Die bestehende Fußgängerampel an der Günzburger Straße dient in der Baustellenzeit weiterhin als Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer. Sie wird erst am Ende der Baumaßnahme zurückgebaut. Auch die bestehende Mittelinsel in der Leipheimer Straße wird abgebaut. Der Verkehr an der Kreuzung wird in Zukunft durch eine Ampel geregelt. Die Kosten für die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen betragen insgesamt 310.000 Euro.

Erwartet werden verbesserte Verkehrsverhältnisse und ein Plus an Sicherheit – vor allem für Fußgänger und Radfahrer.

