vor 21 Min.

Ab Samstag droht Hochwasser

Die Stadtverwaltung hat eine Warnung herausgegeben. Bürger sollen auf Lautsprecher-Durchsagen achten.

Die Stadt Leipheim warnt vor Hochwasser: Ab Samstag, 16. März, könne es in den frühen Nachmittagsstunden an der Donau zu Ausuferungen kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Meldestufe 2 wird erwartet (Pegel Neu-Ulm mehr als 3,50 Meter). Die Lage werde laufend beobachtet und kontrolliert. Die Bevölkerung sollte auf Lautsprecher-Durchsagen achten.

Die Stadt Leipheim informiert auch über ihre Homepage. (zg)

