vor 24 Min.

Abgasanlagen-Filter in Kötzer Firma gerät in Brand

Viele Einsatzkräfte rücken am Mittwochabend zur Industriestraße aus. Was dort passiert ist.

In einer Fabrikationshalle einer Firma an der Industriestraße in Kötz ist am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr aufgrund eines technischen Defekts der Filter einer Abgasanlage durch Funkenflug in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, konnten die alarmierten Feuerwehren aus Kötz und Günzburg den alleinig in der Anlage aufkeimenden Brandherd unmittelbar löschen.

Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt

Durch das Feuer wurde demnach ein Schaden an der Abzugsanlage in Höhe von circa 5000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Nach dem Lüften der Räumlichkeiten konnten die Beschäftigten die Halle wieder betreten und ihre Arbeit fortsetzen.

Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz. (zg)

