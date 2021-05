Abgerissene Stromleitung könnte zu Brand in Burtenbach geführt haben

Zuerst hören die Bewohner eines Hauses seltsame Knallgeräusche, später entsteht ein Kabelbrand im Keller. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Kellerbrand an der Friedhofstraße in Burtenbach am Freitag gegen 20.15 Uhr: Im Kellerflur und Heizungsraum brannten zwei Kabelstücke. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Nachmittag waren den Bewohnern immer wieder Knallgeräusche aufgefallen.

Während des Einsatzes wurde festgestellt, dass die Stromfreileitung über dem Haus abgerissen war. Es könnte eine Überspannung entstanden sein, wodurch die Kabel durchschmorten. Der Sachschaden durch den Brand wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. (AZ)

Lesen Sie auch: