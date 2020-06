vor 51 Min.

Abschied und Neubeginn in der VG-Versammlung

Im April war die Verabschiedung von Gemeinderäten und Bürgermeister wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das wurde jetzt in Kötz nachgeholt: (von links) Michael Dörner, Erwin Leybrand, Christian Lehner, Martin Geiger, Ernst Walter und Leopold Sailer feierten zusammen mit Zweitem Bürgermeister Reinhard Uhl.

Bei der Gemeinschaftsversammlung der VG Kötz gibt es auch ein Dankeschön für ehemalige Mitglieder.

Abschied und Neubeginn haben die erste Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kötz markiert. Ernst Walter oblag dabei als bisherigem Vorsitzenden die Ehre, die Sitzung einzuberufen und bis zur Wahl der neuen Vorsitzenden Sabine Ertle auch zu leiten. Ohne Gegenstimme wurden Sabine Ertle, Bürgermeisterin von Kötz, als Gemeinschaftsvorsitzende und Gerhard Sobczyk, Bürgermeister von Bubesheim, als Stellvertreter gewählt.

Fünf Vertreter aus dem Gemeinderat Kötz und drei aus dem Gemeinderat Bubesheim sind in der VG-Versammlung stimmberechtigt. Die Ladung wird künftig per E-Mail erfolgen, ein Link führt in das Ratsinformationssystem zu Tagesordnung und Sitzungsunterlagen. Als Service gibt es die Ladung noch schriftlich, die ordnungsgemäße Ladung sichert die E-Mail.

Aufwandsentschädigung neu verhandelt

Künftig darf, ohne dass die VG-Versammlung einberufen werden muss, ein Betrag von maximal 7000 Euro für den Unterhalt des Rathauses ausgegeben werden. Bisher galt ein Maximalbetrag von 3000 Euro. Geändert von 19 auf 20 Uhr wurde der Beginn der zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen.

Neu verhandelt wurde die monatliche Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit. Sie beträgt für die Gemeinschaftsvorsitzende monatlich 476,32 Euro plus zehn Euro Fahrtkostenpauschale und für den Stellvertreter monatlich 136,09 Euro plus fünf Euro Fahrtkostenpauschale. Das Sitzungsgeld beträgt 25 Euro. Wie bisher gibt es einen Rechnungsprüfungsausschuss, zwingend erforderlich wäre er nicht. Er ist besetzt mit dem Vorsitzenden Thomas Wöhrle (Kötz) sowie den Mitgliedern Michael Seitz (Kötz) und Simone Thoma (Bubesheim).

Herzliche Dankesworte für bisherigen Bürgermeister Walter

Dem Neustart in der VG wohnte noch vor Sitzungsbeginn im Rathaus-Sitzungssaal der Zauber des Abschieds inne. Der bisherige Kötzer Bürgermeister Walter, der zwölf Jahre die Geschicke der Gemeinde geleitet hatte und mit dem Rathaus am Dorfplatz ein zeit- und nervenintensives Projekt gestemmt und zum positiven Abschluss gebracht hatte, wurde mit herzlichen Dankesworten vom Vize-Bürgermeister Reinhard Uhl, einem Gläschen Sekt und einem Mini-Rathaus aus der Keramik-Werkstatt von Jutta Löffler verabschiedet.

Zur kurzen Feier mit großem Abstand waren auch die ehemaligen Gemeinderatsmitglieder Michael Dörner, Martin Geiger, Christian Lehner, Erwin Leybrand und Leopold Sailer eingeladen worden. Walter bedankte sich für die vielen Entscheidungen, die sie im Rat mitgetragen und so die Gemeinde weitergebracht hätten. Alle fünf waren zur Wahl nicht mehr angetreten. Ohne Händedruck und mit einem bereitgelegten Abschiedsgeschenk endete ihr kommunalpolitisches Engagement, ganz im Sinne der neuen Normalität. (sawa)

