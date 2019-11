vor 18 Min.

Adventsbasar in Leipheim-Riedheim 2019: Termin und Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr findet wieder der Adventsbasar im Leipheimer Stadtteil Riedheim statt. Alle Infos rund um Öffnungszeiten und Termin haben wir hier für Sie.

Der Adventsbasar in Riedheim hat mittlerweile Tradition: Seit vielen Jahren findet die Veranstaltung bereits statt und wird von der Kirchengemeinde Riedheim organisiert. Riedheim war bis 1971 eine selbstständige Gemeinde, bis sie in das größere Leipheim eingegliedert wurde. Heute arbeiten die Kirchengemeinden von Leipheim und Riedheim sehr eng zusammen, halten jedoch trotz der Zusammenarbeit an eigenen Traditionen wie dem Adventsbasar fest.

Wann Sie in diesem Jahr in Riedheim in gemütlicher Atmosphäre die ersten Geschenke und Weihnachtsdekorationen kaufen können, erfahren Sie hier.

Adventsbasar in Riedheim: Termin im Kreis Günzburg

In diesem Jahr findet der Riedheimer Adventsbasar bereits eine Woche vor dem ersten Advent statt. Am 23.11.19 ist im Gemeindehaus in Riedheim einiges geboten: Alles dreht sich um den Advent. Neben Adventskränzen und Adventsgestecken, die in keinem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer fehlen sollten, wird es auch allerlei selbstgebastelte und selbstgemachte Waren und Speisen geben. Darunter zum Beispiel Deko für den Weihnachtsbaum oder auch selbstgemachte Marmelade und Konfitüre.

Weihnachtsbasar in Leipheim: Öffnungszeiten 2019 beim Weihnachtsmarkt

Das Gemeindehaus in Riedheim öffnet in diesem Jahr für den Adventsbasar von 14 bis 18 Uhr seine Pforten. Die perfekte Zeit um neben dem Durchstöbern der Weihnachtsartikel im gemütlichen Beisammensein auch den ersten Glühwein zu trinken oder bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zu plaudern. Freunde der herzhaften Speisen kommen natürlich auch nicht zu kurz: Neben den Süßspeisen wird es auch Schmalz- und Leberkäsebrote im Angebot geben.

Sollten Sie von Weihnachtsmärkten gar nicht genug bekommen können, empfehlen wir Ihnen, diese Übersicht anzusehen: Weihnachtsmärkte in der Region. Dort erhalten Sie einen Überblick über alle Veranstaltungen und Märkte, die in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit auf Sie warten. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

