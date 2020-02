09.02.2020

Ägyptische Pfarrer und Krieger des Lichts auf der Sitzung der m+m's Burgau

Wie bei der 18. Burgammer Narrensitzung der m+m’s Burgau ein Traumteam das andere jagt.

Von Peter Wieser

Das war von Anfang klar: Manuel „Manu“ Weh und Benjamin „Benji“ Reisch sind das perfekte Dream-Team, wenn es ums Moderieren geht. Am Freitag sollen sie sogar richtig „was hergemacht“ haben. „Vorig’s Jahr seid ihr fei net so fesch dag’standen“, hatten Apollonia und Genoveva festgestellt. Zu diesen beiden illustren Damen aber später.

Die 18. Burgammer Narrensitzung in der „Kapuziner-Halle zu Burgau“ war voll, das Publikum bestens gelaunt und die Offonia-Showtanzgruppe hatte diesem Kalinka tanzend und die Wodka-Gläser erhebend klar gemacht, was es heißt, ein echter Kosake zu sein. Genau das Richtige zum Einstimmen: Manus und Benjis „Burgau zua, Hio“ wurde von den Gästen sogleich mit einem schallendem „So isch recht“ beantwortet.

Rasante Märsche von den Garden der Knoronia, der Dürrlaria, der Finndonia aus Finningen, den Glinken aus Gundelfingen und des LCV Waldstetten jagten die Stimmung kontinuierlich in die Höhe. Das LCV Männerballett surfte sonnenbebrillt und mit bunten „Hütla“ über die Kapuziner-Hallen-Bühne, und die Haldenwanger Gaudi versprühten „Crazy-Circus-Charme“, während die Faschingsfreunde Steinheim mit ihren „Lichtern der Nacht“ Erinnerungen aus ihrem 22-jährigen Bestehen wach werden ließen.

Tanz mit den Tigern

Nicht nur um Gold und Diamanten ging es beim CCK Fantasia aus Königsbrunn auf seiner Suche nach verborgenen Schätzen: In einer brillanten Show durften die Gäste in die Welt von Mythen und Legenden eintauchen. Die Zusamtaler Bettschoner dagegen mochten es italienischer und geleiteten zu den schönsten Ecken Venedigs. Toto Cutugno hätte sicherlich zum „L’italiano“ mit all den Gondoliere und Mafiosi mitgetanzt, wenn er da gewesen wäre. Mit wilden Tänzen und gefährlich mit Speeren bewaffnet brachte die Showtanzgruppe des Carnevals-Club Harthausen die ganze „Power of Africa“ zum Publikum, und der CCH-Fanfarenzug gab diesem gleich noch etwas auf die Ohren mit. „Welcome to the World of Magic“: In einer mitreißenden Show nahm die Burgavia die Gäste mit ihrem „Tanz mit der Magie der weißen Tiger“ mit auf eine Reise in eine andere Welt, begleitet voller Illusionen.

Jetzt aber zurück zu den Damen Apollonia und Genoveva alias Christine Hank und Marianne Baumann – ebenfalls ein Traumteam, speziell, wenn es um hochgeistige Diskussionen geht. Am Freitag hatten es die beiden auf ihre Herren Pfarrer abgesehen. Das Zölibat dürfe ruhig abgeschafft werden, aber erst ab 80 Jahren und unter der Voraussetzung, dass die Pfarrereltern einverstanden seien, wenn diese heiraten wollten.

Burgauer Pfarrer verkleiden sich auch

Ach ja, richtige Pfarrer waren ebenfalls da, mit Simon Stegmüller und Peter Gürth nicht nur zwei markgräfliche, sondern auch zwei ägyptisch gewandete und damit ein weiteres Traumteam. Mancher hätte erwartet, dass diese „like zwei Egyptians“ über die Bühne „walkten“, nein, die Herren Pfarrer zogen es vielmehr vor, mitsamt dem Publikum quer durch die Kapuziner-Halle zu „polonäsieren“. Zeit für die m+m’s Dance Crew: Jetzt waren sie da, die „Krieger des Lichts“. Die m+m’s-Mädels verliehen mit ihrer Show der Burgammer Narrensitzung noch einen weiteren Glanzpunkt.

Eine besondere Ehrung gab es übrigens auch: Kartenvorverkäufer „Ede“ (Edgar Bader) darf sich nämlich ab sofort als der beste in diesem Metier bezeichnen. „Ihr seid spitze, m+m’s“, hatte der Herr Dullinger aus Kleinanhausen noch bemerkt. Nicht, weil er ebenfalls einen Orden bekommen hatte, sondern weil die m+m’s einfach auch wieder spitze waren.

Mehr Fotos finden Sie hier

73 Bilder Burgammer Narrensitzung der m+m's Burgau Bild: Peter Wieser

Themen folgen