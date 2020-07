00:32 Uhr

Ämter in Krumbach und Mindelheim werden fusioniert

Welche Veränderungen die Staatsregierung plant. Ein Personalabbau ist nicht vorgesehen

Von Peter Bauer

Die bayerische Staatsregierung plant eine Neuausrichtung der staatlichen Strukturen im Bereich Landwirtschaft. Wie der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter mitteilte, werden die bisher eigenständigen Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)in Krumbach und Mindelheim zu einem größeren Amt zusammengeführt. Das neue Amt heißt AELF Krumbach-Mindelheim. Sauter betonte, dass kein Personalabbau geplant sei.

Der Krumbacher Behördenleiter Alex Heiß sagte auf Nachfrage, dass Details in den kommenden Tagen besprochen würden. Sauter erklärte, dass das neu strukturierte Amt zwei gleichberechtigte Sitze in Krumbach und Mindelheim haben werde.

Die Struktur soll ab 1. Oktober gelten. Grund seien die Veränderungen innerhalb der Landwirtschaft, viele Betriebe würden vor neuen Herausforderungen stehen, auch die Themen Tierwohl und Klimawandel würden eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. Dies habe den Beratungsbedarf bei den Landwirten verändert.

Darauf möchte man sich mit neuen Strukturen einstellen. So würden in Bayern aus 47 Ämtern 32 größere und „schlagkräftige“ Einheiten entstehen. Nach Auskunft von Behördenchef Heiß sind dem Krumbacher Amt rund 85 Mitarbeiter zugeordnet, in Mindelheim sind es rund 50.

Das neue AELF Krumbach-Mindelheim sei künftig der Ansprechpartner „für alle Themen von Förderung, Gemeinwohlberatung (Gewässerschutz, Wildlebensraum, Tierwohl, Ökologischer Landbau), Beratung zur Unternehmensentwicklung und Diversifizierung, Ernährung und Alltagskompetenz bis hin zu Bildung und Hoheitsvollzug. Die entstehenden Synergieeffekte durch die Verbindung der beiden Ämter Krumbach und Mindelheim können für die Erledigung der oben genannten Aufgaben eingesetzt werden. Die Personalausstattung in den Sachgebieten Ernährung, Haushaltsleistungen und Landwirtschaft wird bedarfs- und aufgabengerecht zeitnah angepasst“, präzisiert Sauter in einer schriftlichen Mitteilung.

Das AELF Krumbach-Mindelheim behalte dabei die überregional zuständige Abteilung Prüfungen und Kontrollen, mit einem zusätzlichen Aufgaben- und Personalzuwachs im Bereich Fachrechtskontrollen. Für die Studierenden der Landwirtschaftsschule Abteilung Landwirtschaft stünden in „erreichbarer Nähe die Schulen Kempten, Kaufbeuren und Wertingen zur Verfügung. Für die Studierenden der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft würden die Schulen Memmingen, Mindelheim und Krumbach im Dienstgebiet heimatnah erhalten bleiben.

