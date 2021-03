vor 17 Min.

Ärger wegen parkender Fahrzeuge in Großkötz und in Kleinkötz

Parkende Lastwagen in der Kleinkötzer Industriestraße sind ein Problem, vor allem im Einmündungsbereich zu einer Privatstraße weiter hinten und am Wendehammer. Ein Halteverbot soll Abhilfe schaffen.

Plus Im Emmenthaler Weg in Großkötz beklagen sich Landwirte, in der Kleinkötzer Industriestraße gibt es ebenfalls Probleme mit parkende Fahrzeugen. Welche Lösungen es (noch) nicht gibt.

Von Irmgard Lorenz

Ob Ulmer Straße und Ortsstraße in Großkötz oder Bahnhofstraße und Hauptstraße in Kleinkötz – die Belastung durch viele Kraftfahrzeuge, auch Lastwagen, ist groß und immer wieder Anlass für Ärger. Diskussionen gab es jetzt im Bauausschuss aber nicht über den rollenden, sondern um den ruhenden Verkehr. Dabei ging es um Großkötz wie auch um Kleinkötz.

In Kleinkötz ist die Industriestraße ein neuralgischer Punkt, weil durch parkende Lastwagen und Auflieger der weit hinten in der Industriestraße liegende Gewerbebetrieb Merkle oft nicht mehr zur Andienung erreichbar ist, wie in der Bauausschusssitzung zu hören war. Problematisch sei die Situation nicht nur unter der Woche, wenn bei Alko weiter vorn „bis zu 80 Lkw täglich abefertigt werden“, wie Bürgermeisterin Sabine Ertle sagte, sondern man werde auch die Probleme an den Wochenenden „nie lösen können“, wenn die Lastwagen nicht zum Autohof fahren.

Halteverbotsschilder in der Industriestraße in Kleinkötz

Ein Termin vor Ort mit der Polizei sollte helfen, die Lage zu entzerren. „Zur Klarstellung“ sollen im Einmündungsbereich der Privatstraße in die öffentliche Straße Halteverbotsschilder an den schon vorhandenen Beleuchtungsmasten angebracht und zusätzlich am Wendehammer ein Halteverbot ausgewiesen werden, sagte Bürgermeisterin Ertle. Zur Klarstellung deshalb, weil die Straßenverkehrsordnung Parken vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen ohnehin bis zu je fünf Meter von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten verbietet. Absolute Halteverbote hat der Bauausschuss dann für den Wendehammer in der Industriestraße und für den nördlichen Gehweg ab der ersten Straßenleuchte bis nach der Abzweigung der Privatstraße beschlossen. Zweifel, ob das Problem damit aus der Welt geschafft ist, blieben aber auch nach dem einstimmigen Beschluss. „Die Schilder werden nicht viel bringen“, befürchtet Gemeinderat Michael Seitz.

Bei einem anderen Verkehrsthema hingegen gab es drei Beschlussvorschläge und dann doch keine Entscheidung. „Abgelehnt in alle Richtungen“, sagte Bürgermeisterin Ertle, und die Diskussion im Bauausschuss war auch nach den Abstimmungen noch nicht zu Ende. Soll am Emmenthaler Weg in Großkötz ein absolutes Halteverbot, ein eingeschränktes Halteverbot oder kein Halteverbot erlassen werden? Diese Frage gibt der Bauausschuss jetzt an den Gemeinderat weiter.

Landwirte fordern Halteverbot im Emmenthaler Weg in Großkötz

Grund für die Diskussion, in die sich zum Schluss auch noch einer der im Sitzungssaal anwesenden Zuhörer einmischte, ist ein Antrag aus der Landwirtschaft, im Emmenthaler Weg ein Halteverbot zu errichten, weil parkende oder haltende Autos die Durchfahrt mit landwirtschaftlichen Maschinen behinderten. Zwei Landwirte hatten angeregt, das Halteverbot ab der Verengung nach der alten Apotheke bereits in der Oberen Dorfstraße zu beginnen und bis zum letzten Haus im Emmenthaler Weg in Richtung Schneckenhofen zu führen. „Immer mal wieder“ sorgen dort laut Bürgermeisterin Ertle nicht ordentlich geparkte Fahrzeuge „für Unmut“.

Valentin Christel, 3. Bürgermeister und aktiver Landwirt, setzte sich vehement für ein Halteverbot ein und kritisierte mehrfach einen Gemeinderatsbeschluss, nachdem in der Weiterführung des Emmenthaler Wegs zu einem geplanten Neubaugebiet die Straße nur 4,75 Meter breit werden soll und ein mit Hochbord abgegrenzter Gehweg geplant ist. Ein Hochbord mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen zu überfahren, sei weder dem Randstein noch den Reifen der landwirtschaftlichen Fahrzeuge zuträglich sagte er. Für Autofahrer sei es mitunter schwierig, zu erkennen, wo geparkt werden darf und wo nicht, sagte die Bürgermeisterin. Wenn die Straße so schmal ist, dass dann nicht mehr mindestens drei Meter Fahrbahnbreite bleiben, sei das Parken auch ohne Beschilderung verboten. Die Verwaltung hat einen vorläufigen Plan erstellt, nach dem zehn Halteverbotsschilder gebraucht würden. Allein der Materialpreis liegt bei etwa 900 Euro pro Stück.

Drei Möglichkeiten für Großkötz

Drei Beschlussvorschläge hatten die Mitglieder des Bauausschusses zur Wahl: ein absolutes Halteverbot, das auch das Halten zum Aussteigen oder Beladen verbietet, ein eingeschränktes Halteverbot, bei dem Anhalten für maximal drei Minuten erlaubt ist oder die Option, dass der Bauausschuss die Verkehrslage erst noch beobachtet und der Antrag über das beauftragte Verkehrskonzept abgearbeitet wird. Für das eingeschränkte Halteverbot votierten Alois Gast und Bürgermeisterin Ertle, für das absolute Halteverbot stimmten Valentin Christel und der Ebersbacher Landwirt Richard Lochbrunner. Erstmal gar keine Maßnahmen ergreifen wollte Michael Seitz, denn ein absolutes Halteverbot vor der Haustür könne man den Anliegern nicht zumuten. Auch Norbert Ritter wollte wie Seitz für diesen Weg stimmen. Er durfte aber nicht mit abstimmen, weil er später zur Sitzung gekommen war und an der Beratung nicht teilgenommen hatte.

