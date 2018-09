AfD-Wahlkampf und Demo ohne Folgen

Demokratie heißt auch, mit Parteien klar zu kommen, die nicht den Werten der amtierenden Regierung oder einer Gruppe von Bürgern entsprechen, klar zu kommen.

Somit müsste man der AFD, genau so wie allen zugelassenen Parteien, gleiche Rechte einräumen, wie jeder anderen Partei auch. Verweigern von Lokalitäten oder anderen Versammlungsorten gehört somit verboten. Man sollte sich sachlich mit seinem politischen Gegenüber auseinandersetzen. Dazu gehört nicht, eine Versammlung zu stören, sie auszugrenzen oder gar zu verbieten!

Für viele geht die Demokratie gerade so weit, wie Ihre eigene Meinung reicht. Haben wir schon so lange die Demokratie, daß wir vergessen haben, was dieses Wort bedeutet?

Antworten Melden Permalink