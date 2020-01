06:53 Uhr

AfD gründet den nächsten Ortsverein

Der neue AfD-Ortsverein trägt Bibertal und Ichenhausen im Namen, er umfasst aber noch weitere Gemeinden im Landkreis.

Die AfD hat einen weiteren Ortsverein im Landkreis Günzburg gegründet. Nach einem deutlichen Mitgliederwachstum im Landkreis wurde der Ortsverband Bibertal-Ichenhausen gegründet, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der bayerischen AfD, Gerd Mannes, und Mitglied des Landtags, in der Pressemitteilung.

Der neu gegründete Ortsverband umfasst einerseits die Stadt Ichenhausen sowie die Gemeinden Waldstetten, Ellzee, Kammeltal und Bibertal. Bei der nun stattgefundenen Mitgliederversammlung in Bibertal wurde Theo Prinz aus Bühl als Vorsitzender gewählt. Sein Stellvertreter ist Walter Metzinger aus Ichenhausen. Zum Beisitzer des Ortsverbands wurde Anton Sonderholzer aus Silheim gewählt.

AfD-Vorstand will die Mitgliederzahl steigern

Wesentliches Ziel des Vorstands sei es, die AfD als lokale politische Kraft fest zu verankern und die Mitgliederzahl zu steigern, so Prinz. Der Vorsitzende blickt beruflich auf eine Karriere bei der Bundeswehr zurück und ist zwischenzeitlich Oberstleutnant a. D.. Mannes, Landratskandidat und Spitzenkandidat, sagte, die AfD verstehe sich als Anwalt der Interessen der arbeitenden Bevölkerung im Landkreis, deren Anliegen immer weniger Berücksichtigung fänden, wie der Beschluss zur CO2-Steuer gezeigt habe. Auch solle der Landkreis nicht „in einen seelenlosen Windradpark verwandelt werden, wie dies Energiepläne der Grünen vermuten lassen“. Die AfD-Kreisratsliste, so Mannes, sei mit sehr motivierten Mitgliedern besetzt worden, „die sich mit ihren Qualifikationen in Zukunft hoffentlich möglichst zahlreich im Kreisrat einbringen werden“.

AfD will noch weitere Ortsverbände im Landkreis gründen

Mannes selbst blickt auf eine fast 30-jährige internationale berufliche Erfahrung in führender Position zurück. Er wolle diese dem Landkreis Günzburg als Landrat zur Verfügung stellen. Deshalb kandidiere er. Walter Metzinger, Vorsitzender des Kreisverbands Günzburg, kündigte an, dass man im Landkreis Günzburg bis zum Ende der Kommunalwahl noch weitere Ortsverbände plane. (zg)