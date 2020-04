12:54 Uhr

Agco/Fendt setzt Produktion auch in Waldstetten aus

Agco/Fendt setzt in Waldstetten die Produktion aus.

Immer mehr Unternehmen können nicht mehr so produzieren, wie sie es wollen. Das betrifft nun auch den Ladewagen-Hersteller in Waldstetten.

Der Landtechnikhersteller Agco/Fendt muss jetzt auch am Standort Waldstetten die Produktion von Fendt-Ladewagen aussetzen. Einige Zulieferer wichtiger Komponenten hätten die Lieferkette wegen des Coronavirus nur noch bis Freitag aufrechterhalten können. Trotz guter Auftragslage müsse deshalb die Produktion ab Montag unterbrochen werden.

Das Unternehmen beantragte für die Belegschaft der Ladewagenproduktion in Waldstetten vorsorglich bis auf Weiteres Kurzarbeitergeld. Die Bereiche Kundendienst und Ersatzteilversorgung stehen für die Fendt-Vertriebspartner und damit auch für Kunden auch während der Kurzarbeitsperiode uneingeschränkt zur Verfügung, wird mitgeteilt.

„Als verantwortungsvoller Arbeitgeber liegt uns die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die termingerechte Auslieferung der bestellten Fendt-Ladewagen an unsere Kunden sehr am Herzen. Deshalb haben wir eine Reihe von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Unternehmen umgesetzt, um die Produktion möglichst lange aufrechterhalten zu können. Deshalb schmerzt es umso mehr, dass wir nun – auf dem Höhepunkt der Saison für Ladewagen – aufgrund von Produktionsausfällen bei unseren Lieferanten die Produktion unterbrechen müssen. Wir möchten die Produktionslücke so gering wie möglich halten und damit Landwirte und Lohnunternehmer bei der Futterbergung und Lebensmittelerzeugung tatkräftig unterstützen.“ erklärt Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung. (zg)

Lesen Sie auch:

AGCO meldet Kurzarbeit an

Warum die Coronakrise ein Weckruf für die Landwirtschaft sein kann

Wird mehr Kurzarbeit als bei der Finanzkrise beantragt?

Themen folgen