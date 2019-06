05:00 Uhr

Aggressiv, respektlos, gewalttätig: Erfahrungen aus dem Jugendhaus Boxx

Die Sozialpädagoginnen Sarah Bartenschlager und Lisa Kungl berichten von ihrem Arbeitsalltag im Jugendhaus Boxxx in Leipheim.

Von Angela Brenner

Ungläubige Blicke, entsetzen Kopfschütteln. Die Reaktionen auf allen Seiten des Leipheimer Ratstisch waren ähnlich. „Ich bin geplättet. Das hat alle Erwartungen übertroffen“, brachte es Horst Galgenmüller (UWG) nach dem Vortrag von Sarah Bartenschlager und Lisa Kungl in der jüngsten Stadtratssitzung auf dem Punkt. Die beiden Sozialpädagoginnen berichteten von ihrer Arbeit im Jugendhaus Boxxx. Und die hat es in sich.

„Die Boxxx ist ein zentraler und wichtiger Anlaufpunkt vor allem für schwierige Jugendliche“, sagte Sarah Bartenschlager. Die Jugendlichen seien teilweise sehr aggressiv, manchmal sogar bewaffnet. Sarah Bartenschlager, die seit 2016 das Jugendhaus leitet ( Jugendliche gehen in die Boxxx ) , berichtete von einem Vorfall, als sich etwa 40 Jugendliche mit Messern und Baseballschlägern versammelt hatten. Sie hatten sich mit anderen Jugendlichen zu einer Schlägerei auf einem Supermarktparkplatz verabredet – diese konnte zwar verhindert werden, kleinere Auseinandersetzungen im Jugendhaus gebe es aber immer wieder.

Die meisten Besucher sind männlich

Die meisten Besucher des Jugendhauses sind männlich, 80 Prozent von ihnen haben laut der Sozialpädagogin einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen seien respektlos und aggressiv, einige von ihnen werden immer wieder strafauffällig. Mädchen haben sich daher in letzter Zeit immer weniger in die Boxxx getraut. „Die Mädchen fühlen sich da nicht wohl, die hatten Angst.“ Zeit für die eigentliche Jugendarbeit blieb da selten. „Ich habe nur noch als Brandlöscher fungiert.“

Fünf Container bilden zusammen das Leipheimer Jugendhaus Boxxx. Bild: Manuela Bauer

Selbst Sarah Bartenschlager ist einmal von einem Jugendlichen angegangen worden. Daraufhin wurde zur Unterstützung der Sozialpädagogin, die zwölf Stunden in der Woche für die Boxxx arbeitet, eine zweite Kraft eingestellt. Am Dienstag und Freitag hat das Jugendhaus in Leipheim geöffnet. Freitags ist seit April auch Lisa Kungl vor Ort. Die beiden haben das Konzept des Jugendhauses umgestellt. Der Fokus wird auf kleinere Projekte gelegt. Seitdem kommen auch wieder vermehrt Mädchen zum Treff. Für sie gibt es eigene Angebote. Erste Erfolge des neuen Konzepts zeigten sich bereits. „Wir sind auf einem guten Weg“, zeigte sich Lisa Kungl zuversichtlich.

Bis zu 40 Besucher an einem Tag

„Die Besucherzahlen steigen stetig“, sind die Erfahrungen der Boxxx-Mitarbeiterinnen. An einem Freitag kommen schon einmal 40 Jungen und Mädchen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren in das Jugendhaus. „Uns macht die Arbeit trotz allem Spaß“, betonte Lisa Kungl. Und Sarah Bartenschlager ergänzte: „Es ist schon schön zu sehen, dass das Angebot so gut angenommen werde.“ Die beiden Sozialarbeiterinnen sind auch zu Vertrauenspersonen für die Jugendlichen geworden, mit denen private Probleme besprochen werden – auch mal außerhalb der Öffnungszeiten.

Aktuell besteht das Jugendhaus Boxxx aus fünf Containern auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände (. Die Boxxx soll raus aus den Containern ) Der Standort bietet zwei große Vorteile: Es gibt einen großen Außenbereich, wo sich die Jugendlichen aufhalten können und es gibt keine Nachbarn, die sich vom Lärm gestört fühlen können. Allerdings, so sagte Sarah Bartenschlager, seien die Räume zu begrenzt. „Die Küche ist viel zu klein und es gibt keine Einschießemöglichkeit.“

Die Polizei will mehr Präsenz zeigen

Bürgermeister Christian Konrad lobte den Einsatz der beiden Sozialarbeiterinnen: „Es ist eine gute und wichtige Arbeit.“ Und betonte: „Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Wie Stefan Müller, Leiter der Polizeiinspektion Günzburg, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, fanden bereits Gespräche zwischen der Polizei, Bürgermeister Christian Konrad und den Sozialpädagoginnen statt. Die Polizei wird vermehrt Präsenz beim Jugendhaus zeigen, so das Ergebnis. Allein wenn die Gefahr bestehe, dass es zu einer kritischen Situation kommen könnte, soll die Polizei gerufen werden. „Wir kümmern uns darum“, so Stefan Müller.

UWG-Fraktionsvorsitzender Horst Galgenmüller sprach in der Sitzung seinen Respekt für die Arbeit der Sozialpädagoginnen aus. „Es ist wichtig, dass sich jemand um diese schwierigen Jugendlichen kümmert.“ Dieter Ammicht (SPD) wollte wissen, ob die Sozialpädagoginnen Kontakt zu den Eltern der Jugendlichen haben. „Nein“, lautete die klare Antwort. „Das findet ganz selten statt. Daran haben auch die Jugendlichen kein Interesse“, so Sarah Bartenschlager. Allerdings gebe es einen engen Kontakt zur Jugendsozialarbeit. Und Sarah Bartenschlager ist sich sicher, dass sich viele der Jugendlichen „zuhause nicht so aufführen, wie in der Boxxx“.

