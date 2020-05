vor 17 Min.

Aktivsenioren rüsten sich für Zeit nach Corona

In welchen Feldern die Ruheständler mit Rat zur Seite stehen.

Eine schmerzliche Erfahrung: In Corona-Zeiten können Einzigartigkeit und besondere Stärken plötzlich zum Handicap werden. Gerade Vertreter der älteren Generation gelten in diesen Tagen als „Risikogruppe“, die aus gesundheitlichen Gründen von den Kontaktbeschränkungen besonders betroffen ist. Das berührt die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Aktivsenioren Bayern an einer empfindlichen Stelle.

Ihre langjährigen Fähigkeiten und ihr Wissen als Ex-Unternehmer, Manager und Experten sowie ihre Reife prägen den Markenkern dieses seit über 35 Jahren tätigen und gemeinnützigen Vereins. Die allermeisten der 430 Mitglieder (ein Plus von über zehn Prozent gegenüber 2018) sind über 60 Jahre alt.

Einige der aktiven Ruheständler haben sogar in den Achtzigern noch wertvolles Know-how zu bieten. Rund 30000 persönliche und kontaktnahe Beratungen von Existenzgründern und Kleinfirmen stehen in der Leistungsbilanz der Aktivsenioren.

Manche Unternehmer sehen in der Krise eine Chance

Und nun die Corona-Misere. Wie schmerzlich die Infektion den Verein erwischt hat, beschreibt Reinhold Heiß: „In den vergangenen Wochen waren wir hauptsächlich bei Beratungen zur Vermeidung der Betriebsaufgabe gefordert“, sagt der Vorsitzende aus Bergkirchen. „Es gibt indes auch Unternehmer, die in der Krise eine Chance sehen und sich für die Zeit danach fit machen.“ Geschäftsmodellanalyse, Optimierung von Marketing und Vertrieb, Rentabilität, aber auch Unternehmensnachfolge seien die Stellschrauben an denen jetzt – wo es zwangsläufig mehr Zeit dafür gibt – stärker gedreht werde.

Seit Mitte März sind bei den Aktivsenioren in Bayern alle Versammlungen, Meetings und Konferenzen auf Eis gelegt. Vereinschef Heiß hat seine Mannschaft deshalb zu einer „digitalen Offensive“ via E-Mails, Skype, Video Chats, Telefon oder in den neuerdings stärker gewichteten Sozialen Medien aufgerufen. Die Aktivsenioren halten auf diese Weise laufenden Kontakt zu ihren Klienten.

Neben den Hilfen und Tipps beim Ausfüllen der Förder- und Überbrückungsanträge geht es immer wieder um Routinen bei den von Arbeitsagenturen, Kammern und Banken kommenden Aufträgen: Bewertung des Business-Plans, die Einschätzung der persönlichen Talente und Qualitäten für eine Selbständigkeit und letztlich um die begehrte Tragfähigkeitsbescheinigung für einen Gründungszuschuss. Exakt 963 derartiger Anschubprojekte für Existenzgründer konnte der Aktivsenioren Bayern im vergangenen Jahr abschließen und auf einen guten Weg bringen – ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Digitale Kommunikation ist nur ein Teil der Lösung

Für den Aktivsenior und Regionalleiter von Schwaben, Claus Palm, ist die digitale Kommunikation freilich nur ein Teil der Lösung. „Ich bin ein erklärter Freund der persönlichen Gespräche“, betont er, „ich bevorzuge bei einem Beratungsgespräch das Gesicht meiner Gegenüber aus der Nähe zu sehen, um ihre Reaktionen einschätzen zu können“.

Dazu wird es – unter leicht veränderten Vorzeichen – vielleicht schon bald wieder mehr Anlass und Gelegenheit geben. „Wenn die Wirtschaft nach Corona wieder anläuft, werden wir in der Gründungsberatung und beim Coaching sehr viel zu tun haben“, prognostiziert Vorstand Reinhold Heiß. „Da kommt ein richtiger Boom auf uns Aktivsenioren zu.“

Der nächste Sprechtag der Aktivsenioren findet nach aktuellem Stand am 17. September im Landratsamt Günzburg statt. Mehr zu den Aktivsenioren im Landkreis Günzburg: www.guenzburg-meinlandkreis.de/aktivsenioren (zg)

für Schwaben: Claus Palm (Regionalleiter), Mobil: 0151-16744596, E-Mail: claus.palm@aktivsenioren.de

