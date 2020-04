vor 22 Min.

Aktuell 117 Infizierte im Landkreis Günzburg

In der Halle des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs in Leipheim werden die Abstriche vorgenommen.

Die Zahlen der Verdachtsfälle und der unter Quarantäne stehenden Personen sind deutlich gestiegen. Womit das zusammenhängen könnte.

Von Till Hofmann

Während es am Wochenende eher ruhiger war, entwickelte sich die Zahl der Corona–Infizierten am Dienstag und Mittwoch im Kreis Günzburg deutlich nach oben. Bis Mittwochnachmittag waren dem Gesundheitsamt 117 Personen bekannt, die auf das Coronavirus positiv getestet sind. Dies sind im Vergleich zu Dienstag 13 Personen mehr.

Auch die Verdachtsfälle sind um 21 auf 71 gestiegen, ebenso die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden (230 auf 343 von Dienstag auf Mittwoch). Zur Entwicklung der Zahlen sagt Christoph Langer, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt: „Das kann auch daran liegen, dass wir ziemlich intensiv testen.“

Kassenärztliche Vereinigung nimmt erstmals Proben im Testzentrum

Erstmals wird am Donnerstag die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) auf dem Gelände des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs in Leipheim Verdachtsfälle „abstreichen“ – also aus dem Rachenbereich eine Speichelprobe entnehmen. Die KVB mit ihrem Team ist für diejenigen zuständig, die Krankheitssymptome bereits entwickelt haben.

Das Personal des Gesundheitsamts streicht in dem eingerichteten Testzentrum die Kontaktpersonen von Infizierten ab, die zum Zeitpunkt des Tests keine Symptome zeigen. Beide Personengruppen sind jeweils vorgeladen. Langer zufolge werden um die 100 Kontaktpersonen am Donnerstag überprüft. (mit zg)

Themen folgen