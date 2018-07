Akuter Fachkräftemangel im Kloster

Beim Johannisempfang in Wettenhausen gab es einige Lücken in den Stuhlreihen. Nächstes Jahr muss das wieder besser werden.

Der Johannisempfang in Wettenhausen hat seine eigenen Rituale: Die Hitze, die Anfang Juli stets herrscht und den altehrwürdigen Kaisersaal so aufwärmt, dass reihenweise Programmzettel zu Fächern umfunktioniert werden, gehört dazu. Und auch das Eingeständnis der weiblichen Gäste, sich wieder bei der Schuhwahl vertan zu haben, wenn später am Abend die Absätze im Kies des Innenhofs im Kreuzgang versinken.

Dazu gehört aber auch die Parkplatznot rund ums Kloster – und die war dieses Jahr relativ gering. Aus diesem Grund taten sich auch in den Stuhlreihen des Kaisersaals doch einige Lücken auf – so mancher Gast stellte fest, dass die Besucherzahl doch geringer ausgefallen ist als in der Vergangenheit.

Akuter Fachkräftemangel bei der IHK sozusagen. Schade für die, die sich das jährliche Klassentreffen der heimischen Wirtschaft haben entgehen lassen. Wo sonst trifft schon Leiterproduzent auf Musikproduzent, wo kommen sonst Schulleiter und Unternehmensleiter so zwanglos ins Gespräch. Nächstes Jahr muss das wieder besser werden – denn es lohnt sich wirklich, dabei zu sein.

