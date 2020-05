17:40 Uhr

Alkoholisierter Radfahrer wehrt sich gegen Polizisten

Erst ist der 58-Jährige unkooperativ, dann will er nicht mit auf die Wache. Was er dort verhindern möchte.

Der Polizeiinspektion Burgau wurde am Samstagnachmittag mitgeteilt, dass gerade Passanten einen betrunkenen Mann aus einem Bach in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Burgau gezogen hätten. Der Mann sei danach auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Innenstadt weggefahren. Eine Streife konnte den Radfahrer schließlich in der Augsburger Straße anhalten. Bei dem 58-jährigen Mann konnten die Polizisten starken Alkoholgeruch feststellen.

Polizei muss den Mann fesseln

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Da der Verdacht eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr bestand, wurde von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann war äußerst unkooperativ und wehrte sich gegen die Mitnahme im Streifenwagen, indem er mit seinen Händen um sich schlug. Er musste schließlich gefesselt werden. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der 58-Jährige wiederum Widerstand, indem er nach den Polizeibeamten schlug und die Blutentnahme verhindern wollte. Neben dem Vergehen der Trunkenheit im Verkehr erwartet den renitenten Mann nun auch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (zg)

