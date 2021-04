Alle 24 Folgen der Serie "Handel und Gastronomie mit Zukunft" im Kreis Günzburg

Ein Beispiel für eine gesicherte Nachfolge: Generationswechsel in der Unternehmerfamilie Ganser und ihrem Modehaus Schild in Günzburg. Die Töchter Judith (links) und Hannah (rechts) folgen auf die Generation von Susanne Ganser und werden das Bekleidungsunternehmen in die Zukunft führen.

Bild: Bernhard Weizenegger