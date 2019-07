vor 23 Min.

Allerletzte Chance für einen Kleinkriminellen

Ein Vater schlägt einen jungen Verehrer seiner Tochter. Dabei steht der 40-jährige Mann noch unter Bewährung.

Von Alexander Sing

Der Krumbacher Stadtgarten ist eigentlich nicht als gefährliches Pflaster bekannt. Im April dieses Jahres kam es dort aber zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, mit der sich nun das Amtsgericht Günzburg beschäftigen musste. Ein 40-Jähriger ging dort auf einen 30-Jährigen los.

Der Grund: Der junge Mann soll die damals 17-jährige Tochter des Angeklagten angebaggert haben. Doch zum einen stimmte das gar nicht. Die Oma der jungen Frau hatte das ihrem Sohn falsch wiedergegeben.

Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Noch wichtiger ist aber, was Richter Walter Henle in der Verhandlung auf den Punkt bringt: „Selbst wenn er Ihre Tochter angebaggert hat, ist es nicht Ihre Aufgabe, das abzustellen. Schon gar nicht mit Gewalt.“ So muss sich der 40-Jährige aber wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Der Mann aus dem südlichen Landkreis ist für Richter Henle kein Unbekannter. Erst im November 2018 hatte er den immer wieder straffällig gewordenen Familienvater zuletzt verurteilt: drei Monate auf Bewährung wegen Beleidigung und versuchter Nötigung. Der Mann hatte eine Mitarbeiterin einer Spielothek verbal attackiert. „Damals habe ich gesagt, es darf nix mehr passieren“, sagt Henle zu dem Mann, noch bevor er die Ohrfeige im Stadtgarten einräumt. Die Staatsanwältin spricht später von einer „enormen Rückfallgeschwindigkeit“.

Der 40-Jährige hat wohl ein Alkoholproblem

Das Problem des Mannes, so scheint es, ist der Alkohol. Auch im Stadtgarten war er wohl angetrunken, in seinem Vorstrafenregister findet sich unter anderem fahrlässiger Vollrausch. Er hat also eine Straftat begangen, wegen der er nicht belangt werden konnte, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war. Auch wegen weiterer Körperverletzungs-, aber auch Drogen- und Betrugsdelikte wurde der Mann schon verurteilt.

Henle hatte dem 40-Jährigen eine Suchtberatung zur Bewährungsauflage gemacht, die er wohl auch besucht. Warum er dennoch im Stadtgarten ausrastete und so seine Freiheit riskierte, kann der Angeklagte selbst nicht sagen: „Ich kann mich nur vielmals dafür entschuldigen.“ Noch im Gerichtssaal gibt er seinem Opfer die Hand.

Immerhin bestätigt sich der Vorwurf nicht, er habe dem jungen Mann auch mit dem Tode gedroht, sollte er sich wieder seiner Tochter nähern. Im Zeugenstand kann der 30-Jährige sich erst auf mehrfache Nachfrage daran erinnern, weshalb das Gericht den Vorwurf fallen lässt.

Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl

Sehr wohl erinnert sich das Opfer aber an eine Begegnung eine Woche nach der Tat. Da habe der Angeklagte ihm nochmals gedroht, ihn umzubringen, sollte er die Anzeige nicht zurückziehen. Die Staatsanwaltschaft sah das als Verdunklungsgefahr und beantragte Haftbefehl – allerdings erst zwei Monate nach dem eigentlichen Vorfall. So kam es, dass der Mann erst wenige Tage vor der Verhandlung verhaftet wurde und direkt aus der Untersuchungshaft ans Amtsgericht gekommen war.

Die wenigen Tage im Gefängnis haben offenbar Eindruck bei dem Angeklagten hinterlassen. Vor Gericht gibt er sich kleinlaut. Richter Henle gibt dem Mann noch eine allerletzte Chance und entscheidet damit gegen die Forderung der Staatsanwaltschaft. Er sehe in dem Vorfall kein Bewährungsversagen, so Henle, sondern denke, dass die Maßnahmen der Bewährungsauflagen schlicht noch nicht gegriffen hätten. Der Richter verhängt eine Bewährungsstrafe von vier Monaten, zudem muss der Mann 750 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die zweite Anklage, die Bedrohung des Opfers eine Woche später, ist in diesem Urteil nicht enthalten, da sie den Prozessbeteiligten zu kurzfristig vorgelegt worden war. Auch Nachfrage informierte Richter Henle, dass das Verfahren mit Einwilligung der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich eingestellt werde, da es keine großen Auswirkungen auf das Urteil haben werde.

Themen Folgen