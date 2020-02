vor 18 Min.

Alpenüberquerung: Vor der Radtour steht die Leistungsdiagnose

In der Vorbereitung auf die Fahrt von Füssen nach Torbole muss Sabine Schneider ins Fitnessstudio. Wie sie die Plackerei erlebt und wofür die gesammelten Werte gut sind.

Von Sabine Schneider

Puh, das wird echt anstrengend heute. Der Leistungsdiagnostik-Test bei Alexander Schmelzle im Fitnessstudio XLNC in Leipheim steht an. Die Werte benötigen wir, damit wir später im richtigen Trainingsbereich für den Alpen-Cross auf dem Fahrrad üben können.

Ausgeschlafen und gesund? Von wegen! Wahnsinn, was man schon vor so einem Test alles beachten muss:

Gut erholt und ausgeschlafen soll ich sein. Super: Gerade diese Woche komme ich nie vor 21 oder 22 Uhr heim und fange ausnahmsweise schon um 6 zu Arbeiten an.

Kohlenhydratbetont ernähren und keinen Alkohol konsumieren soll ich. Auch toll, wenn ich doch zwei Abende mit Freunden beim Essen bin.

Ein körperlich gesunder Zustand ist sowieso Voraussetzung. Klar, meine Einbildung gaukelt mir vor, dass ich erkältet bin. Was andererseits ja super ist: Dann kann ich nach dem Test behaupten, ich sei an dem Tag nicht fit gewesen und normalerweise wären meine Werte viel besser...

Also. Mit einer kleinen Aufregung geht’s rein ins Studio. Da strampelt auch schon einer meiner elf Mitstreiter auf dem Rad. Sieht echt noch gut aus bei ihm. Ganz entspannt. Aber wahrscheinlich ist er noch ganz am Anfang.

Es geht ganz locker los

Auch bei mir geht’s locker los, drei Minuten bei einer niedrigeren Wattzahl auf dem Spinning-Rad. Die Wattzahl wird dann alle drei Minuten etwas erhöht, der Puls wird kontrolliert und das Laktat wird gemessen. Die ersten zehn Minuten schwätze ich auch noch ganz entspannt mit Schmelzle.

Aber dann wird es doch etwas anstrengender und ich bremse meinen Redefluss. Oh Gott, nächste Steigerung. Jetzt halte ich besser mal meine Klappe. So ein Mist: Gerade war es doch noch ganz locker und jetzt läuft mir das Wasser runter. Seit wann sind denn blöde drei Minuten so lang. Und immer wieder dreht er hoch, immer wieder starten die drei Minuten starten neu …

Endlich! Geschafft! Alexander Schmelzle hat ein Erbarmen und ich darf runter vom Rad. Und die Schinderei hat letztlich sogar Spaß gemacht.

