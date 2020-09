11:14 Uhr

Altbürgermeister Josef Schieferle stirbt im Alter von 75 Jahren

Er war 28 Jahre Rathauschef der Gemeinde Winterbach. Jetzt ist Josef Schieferle im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Von Wolfgang Kahler

„Er hat große Spuren hinterlassen“ – so hieß es vor zwölf Jahren in einem Artikel der Günzburger Zeitung. Anlass war die Ehrung Josef Schieferles als Altbürgermeister von Winterbach durch seinen Nachfolger Karl Oberschmid. Schieferle, gelernter Müller und Landwirt aus Waldkirch, hat durch sein 28-jähriges Wirken als Rathauschef die kleine Holzwinkelgemeinde nachhaltig geprägt. In der vergangenen Woche ist Schieferle im Alter von 75 Jahren nach schwerer Erkrankung gestorben.

„Er setzte sich besonders für’s Zusammenwachsen der Ortsteile ein“, beschreibt Reinhard Schieferle seinen Vater. Josef Schieferle wurde 1944 wurde als Sohn eines Müllers und Landwirts an der Lohmühle in Waldkirch geboren. Mit 28 Jahren stieg er in die Kommunalpolitik ein. Er wurde in den Gemeinderat der damals selbstständigen Gemeinde gewählt und danach auch in der Einheitsgemeinde Winterbach. Dort wurde er mit 37 Jahren erstmals Rathauschef und hatte bei den folgenden Wahlen nie einen Gegenkandidaten.

Josef Schieferle hat viele Projekte in Winterbach angestoßen

Josef Schieferle hat während seiner Amtszeit unter anderem ein Mitteilungsblatt für die Gemeinde eingeführt, den Abwasserzweckverband Winterbach gegründet und den Internetauftritt organisiert. Zu den wichtigsten Baumaßnahmen der 28-jährigen ehrenamtlichen Dienstzeit gehören neue Baugebiete, der Umbau des früheren Schulgebäudes zu einem gemeindlichen Kindergarten mit Amtsräumen, der Neubau eines Vereinsheims in Waldkirch und eines Feuerwehrhauses in Rechbergreuthen.

Aber auch die Sanierung des Kanalnetzes und der Bau der Kläranlage Waldkirch, die Generalsanierung des Pfarrhofes Winterbach sowie der Radweg von Mönstetten nach Waldkirch und der Ausbau des Glötttal-Radwegs fallen in seine Amtszeit. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank während seiner Zeit als Bürgermeister von 905 auf 13 Euro.

Kommunale Verdienstmedaille für Josef Schieferle

Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement wurde Josef Schieferle mit den kommunalen Verdienstmedaillen in Bronze und Silber ausgezeichnet. In die Fußstapfen seines Vaters ist Reinhard Schieferle getreten, der in Winterbach seit Mai ebenfalls ehrenamtlicher Bürgermeister ist.

Vor drei Jahren erkrankte Josef Schieferle schwer, „blieb aber trotzdem noch fit“, sagt sein Sohn im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Alter von 75 Jahren ist der Winterbacher Altbürgermeister am Montag vergangener Woche gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Hedwig sowie Sohn Reinhard und Tochter Claudia.

