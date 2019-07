00:32 Uhr

Alte Musik – erfrischend jung

Kreuzgang und Kaisersaal in Wettenhausen öffnen sich für eine Veranstaltung mit magischen Momenten und dem Ensemble Cantusmagnus

Von Helmut Kircher

Ein Zweithimmel hinter Mauern? Klöster waren eigentlich schon immer ein blühender Ort der Kultur, in dem sich Kunst und Musik mit Zeit und Ewigkeit zum Kreislauf des Seins verzahnen. Insbesondere die Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts baute ihre christlichen Werte auf die markanten Akzente der Musik als magisch meditativen Seelenbefreier.

Erst Anfang des Jahres als Ensemble gegründet, gaben die vier professionellen, solistischen Ensemblemitglieder mit diesem Premieren-Konzert ihren Einstand in der Gattung hoch qualifizierte A-cappella-Szene: Marcus Schmidl (Bass), Gerhard Hölzle (Tenor), Sarah M. Newman (Sopran) und der vom ehemaligen Augsburger Domsingknaben zum Domkapellmeister avancierte Stefan Steinemann (Altus). Eine Stimmlage, die der weiblichen Altstimme mit männlich gefestigter Ausstrahlung entspricht.

Ihre Inspirationsquelle, Hochglanzsound aus der Renaissance, war es, mit der die Vier, auf subtilen Melodielinien schwebend, Kaisersaal, klösterlichen Kreuzgang und die vokale Faszinationskraft dieser Zeit „durchwandelten.“ Und welch geistlich-emotionale Tiefe sich in diesen Werken liturgischer Gebrauchsmusik verbirgt, demonstrierten sie in der Historie atmenden Wahrnehmungsarchitektur des Kreuzgangs. Mal trauerumflort timbriert, mal in klanggewordener Innigkeit hinfrömmelnd, aber immer mit einem Feingespür für erhaben mitschwingende Traurigkeit. Wie in Pevernages (1542-1591) „Ave Maria“, im marianischen Meditationshymnus Hermanus de Atrios (15. Jh.), in Giovanni Gastoldis (1593-1609) melancholiesatten und doch asketisch ausgerichteten „Ne timeas, Maria“-Messauszügen, schon die Verblühung der Gattung Renaissance in sich tragend. O der dem in schlichter Schönheit ausgestalteten „Maria salve virginum“ von Conrad Rupsch (1475-1530), dem sächsischen Hofkapellmeister.

Aseptisch-reiner Gourmet-Wohlklang sind Vokalstücke aus der Renaissance wahrlich nicht, ein musikalisches Wohlempfinden äußert sich eher gemäßigt. Qualität der Artikulation, plastische Textausdeutung, geschmeidige Stimmführung, organisch atmende Gestaltung: All diese Finessen sind nötig, um die Zuhörer unserer Zeit mit Musik des 15./16. Jahrhunderts noch berühren zu können. Für Cantusmagnus gehören sie zum bewusst genutzten Stilmittel. Zusätzlicher Glanz strahlt noch aus der prägnanten Beherrschung der Tonsprache dieser Epoche, aus kraftvollem Drive und ansteckender Musizierfreude. Alte-Musik erfrischend jung.

Das zeigte sich im Besonderen in der originalen Verzierungspraxis der römischen Marien-Motetten im konzertanten Schlussteil. Dem oftmals als monoton empfundenen Klangbild dieser passionsartigen Marienvertonungen setzte das Ensemble harmonisch melodische Glanzauffrischung entgegen. Hochvirtuos gestalterische Herangehensweise in der Glaubenskraft de Victorias (1548-1611) „Domine, non sum dignus“, im progressiven „Concerto“-Stil von Anerios (1569-1630) „Cantate Domino“ oder Palestrinas (1525-1594) klangsinnlicher Kontrapunktik im „Sicut cervus“.

Das Gegenprogramm zu marianischer Innenschau und schwarzumflorter Hosanna-Lauterkeit fand im stuckkulinarischen Barockflair des Kaisersaals statt. „Lieder, im Sommer zu singen“ brachten die sanglichen Saiten renaissancehafter Lebensfreude und extrovertierter Liebes-Lust-und-Leidenschaft zum Schwingen. Leo Haßler fing an, „ein gut’s Liedlein zu singen“, kurzweilig und farbenfroh.

In allen Variationen wurden herzige Melismen um noch herzigere Feinsliebchen gewunden, in berückender Süße, schweren Herzens und genüsslicher Vielfalt, „der Zeit will ich genissen.“

Bei Ludwig Senfl (1490-1543) glückt eine optimale Vermittlung „Ich kumm, ich kumm, ich kumm …“ Heinrich Finkh (1444-1527) dagegen transportiert Emotionen: Eines Morgens muss von einem „Fräulein, hübsch und fein, geschieden sein“, mit einem gestaltungsintelligenten „Du-Du-Du“ zum Abschied.

Und beim Superstar renaissance-gestylter Kassenschlager-Superhits, dem Franko-Flamen Orlando di Lasso (1532-1594), reichte es bei der liebeskompatiblen, erotisch wonniglich aufgeladenen „Bonjour mon coer“- Anmache zum spontanen Szenenapplaus. Dasselbe bei dem, der kulinarischen Untergangsästhetik geweihten, Gänsebraten auf Wein und Bier. „Dass er nur schmacken mag!“

Di Lassos Lehrmeister Heinrich Isaac (1450-1517), ein Meister in Sachen Abschiednehmen, demonstrierte dieses Tun am Beispiel „Innsbruck, ich muß dich lassen“ mit der schwermütigen Leichtigkeit altdeutschen Liedguts und der Schönschrift der vier Solisten des Cantusmagnus-Ensembles, die, mit schwerelos schwebenden Legatolinien eine ganz eigene Aura entwickelnd, dem Image vokaler Extraklasse das Terrain bereiteten.

Themen Folgen