Altenheim tritt Corona-Gerücht entgegen

Im Heim der Heiliggeist-Spitalstiftung sei keine Corona-Infektion aufgetreten. Die Leitung berichtet, dass Angehörige Bewohner beobachten.

Seit dem 12. März, also Tage früher als die staatlichen Regelungen, gelten nach Angaben der Stadtverwaltung Günzburg im städtischen Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung strenge Schutzmaßnahmen für die Fürsorge gegenüber den Bewohnern. Diese tragen demnach dazu bei, dass in der Einrichtung bis jetzt keine Corona-Infektion zu vermelden ist. Im Internet kursierten Gerüchte darüber, heißt es in der Mitteilung.

Die Situation sei weder für die Bewohner noch für die Angehörigen noch für das Personal einfach: Seit dem 12. März bis sicherlich zum 30. April sind Besuche in der Einrichtung verboten. Ausnahmen sind therapeutisch oder medizinisch notwendige Besuche, das Betreten von Handwerkern für nicht aufschiebbare bauliche Maßnahmen am Haus. Reagierten die Angehörigen zu Beginn mit großem Verständnis und Dank, fordere die Lage inzwischen einige Familienmitglieder sehr heraus. Die Einrichtungsleitung sowie die Stadtverwaltung bitten darum, das Personal, das in Schutzkleidung mit Mundschutz arbeitet, zu entlasten und nur einmal in der Woche den jeweiligen Bewohnern – sofern der Angehörige kein eigenes Telefon im Zimmer hat, über den Wohnbereich anzurufen. Sollte es zu einem Notfall kommen, würden Familienmitglieder natürlich sofort benachrichtigt. Derzeit ist die Einrichtung dabei, für Angehörige eine Hotline einzurichten. Diese werden darüber direkt informiert.

Ferner wird gebeten, von aufdringlichen Besuchsstrategien wie das Beobachten durch das Fernglas oder Klopfaktionen am Speisesaal Abstand zu nehmen. „Die Situation derzeit ist für uns alle schwierig. Die Mitarbeiter geben tagtäglich ihr Bestes, pflegen die Bewohner und beschäftigen sie mit vielen kreativen Ideen. Wir bitten um Vertrauen. Es belastet das Personal, wenn ständig nach dem Telefonat geschaut und die eigentliche Arbeit unterbrochen werden muss, anstatt dass es entlastet“, erklärt Einrichtungsleiterin Gabriele Kunze. „Wir hoffen alle, dass wir diese Zeit gut überstehen. Dafür setzen wir uns ein und kämpfen wir. Unser Dank gilt allen, die uns dabei unterstützen.“ (zg)

