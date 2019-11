vor 19 Min.

Altstadtweihnacht Günzburg 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

In der Günzburger Innenstadt findet der Weihnachtsmarkt Altstadtweihnacht Günzburg statt.

Die Altstadtweihnacht Günzburg 2019 findet auch dieses Jahr wieder vier Tagen statt. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Günzburg.

Gleich an vier Tagen findet auch dieses Jahr wieder die Altstadtweihnacht Günzburg statt. Mitten in der Günzburger Innenstadt, im Dossenbergerhof, ist der Weihnachtsmarkt zuhause. Schulen, Vereine und Händler bieten ihre überwiegend handgemachten Waren an. Auf einer Bühne gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Bands, Orchestern und Künstlern aus der Umgebung.

Start, Termine und Öffnungszeiten der Altstadtweihnacht Günzburg 2019

Die Günzburger Altstadtweihnacht 2019 startet am Mittwoch, 4. Dezember, und geht bis zum Samstag, 7. Dezember. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich zwischen 11 und 21 Uhr. Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt sind stimmungsvolle Vorboten des Weihnachtsfestes.

Besucher können sich auf zahlreiche Stände, kulinarische Genüsse und ein schönes Rahmenprogramm freuen.

Altstadtweihnacht Günzburg 2019: Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

In der rund 21.000 Einwohner starken Stadt Günzburg selbst finden gleich zwei weitere Märkte neben der Altstadtweihnacht statt: Die Alpaka-Weihnacht Günzburg und der Günzburger Nikolausmarkt.

Doch in der Region sind natürlich noch viel mehr Weihnachtsmärkte geboten. Einen Überblick mit Karte bieten wir hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (dwo)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

