vor 17 Min.

Am Limbacher Kreisverkehr hat es zweimal gekracht

Am Limbacher Kreisverkehr sind schon wieder zwei Unfälle passiert.

Erneut hat es am Limbacher Kreisverkehr gekracht. Innerhalb kurzer Zeit sind zwei Unfälle passiert.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Ein 25-jähriger Autofahrer war von Günzburg in Richtung Burgau unterwegs, übersah auf offener Strecke den Kreisverkehr und fuhr alleinbeteiligt auf die Insel des Kreisverkehrs auf.

Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr fuhr ein 63-Jähriger, der ebenfalls in Richtung Burgau unterwegs war, zu schnell in den Kreisverkehr ein. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zwischen den Einfahrten Limbach und Burgau mit der Leitplanke. Bei beiden Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt, der Sachschaden betrug jeweils etwa 3000 Euro. (zg)

