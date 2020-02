Am Sonntag wird in Günzburg kräftig gespielt

Plus Warum Gesellschaftsspiele für den Geschäftsmann Hermann Hutter "sexy" sind und welches soziale Potenzial sie besitzen.

„Spielen ist sexy“, sagt Hermann Hutter, Vorsitzender des Branchenverbandes Spieleverlage und Chef der Günzburger Hutter Trade. Was früher in erster Linie eine Beschäftigung für Kinder war, ist mittlerweile auch in der Altersklasse der 15- bis 35-Jährigen sehr beliebt. Deutschlandweit ist der Umsatz beim Spieleverkauf gestiegen, weiß Hermann Hutter. „Spielen verbindet Generationen.“ Beim Spieletag der Kinder- und Familienregion, der am 1. März im Forum am Hofgarten stattfindet, können wieder Familien, Freunde oder Einzelpersonen aus etwa 600 Spielen auswählen.

„Jugendliche schätzen das soziale Miteinander“, weiß Herrmann Hutter. Gerade in Zeiten sozialer Medien werden Spiele daher immer beliebter. In Deutschland erscheinen laut Hutter jährlich 1500 neue Spiele, mehr als 50 Millionen Spiele werden verkauft.

Was ein gutes Spiel ausmacht

Er weiß auch, was ein gutes Spiel ausmacht: „Spiele müssen spannend bleiben und dürfen nicht schon nach der zweiten oder dritten Runde an Reiz verlieren.“ Etliche Neuheiten können die Besucher beim Spieletag ausprobieren. Aber auch beliebte Klassiker stehen bereit. Wie die Veranstalter versprechen, soll es in diesem Jahr „noch mehr Spiele“ geben. Wie im vergangenen Jahr findet der Spieletag am Marktsonntag in Günzburg statt. Im vergangenen Jahr gab es mit 420 Besuchern einen neuen Rekord. Natürlich hoffen die Veranstalter, dass der Andrang auch in diesem Jahr entsprechend hoch ist.

Angesprochen fühlen sich vom Spieletag tatsächlich alle spielfreudige Bürger jeglichen Alters. „Wir wollen Generationen zusammenbringen“, sagt Petra Demmel, Leiterin der Vhs Günzburg. Neben der Spielauswahl sind auch etliche Aktionen geplant. So gibt es eine Gewinnspielaktion, das Spiel „Family Memo“ zeigt die verschiedensten Familienmodelle auf und beim „Snow Battle“ der AOK kommt mittels einer VR-Brille Bewegung ins Spiel. Bei der virtuellen Schneeballschlacht können sich die Teilnehmer duellieren.

Aktion "Wunschgroßeltern"

Spannend wird es bei einer Aktion des Seniorenbeirats der Stadt Günzburg: Mit einem Alterssimulationsanzug können die Besucher sich quasi in die Zukunft versetzen lassen und erfahren, mit welchen körperlichen Einschränkungen im Alter zu rechnen ist. Der Spieletag in Günzburg ist außerdem der Auftakt für das Projekt „Wunschgroßeltern“, erklärt Nina Hartinger von der Kommunalen Jugendarbeit. „Senioren, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, können sich beim Stellwerk als Ehrenamtliche melden.“ Genauso können sich Familien mit Kindern egal welchen Alters melden, die keine Großeltern mehr haben oder keine im Umkreis haben. „Das Stellwerk bringt dann passende Familien zusammen.“ Beim Spieletag können sich Familien und Senioren über das Projekt informieren und Interessierte können sich gleich in die Kartei aufnehmen lassen, sagt Nina Hartinger.

Der 16. Spieletag im Forum am Hofgarten in Günzburg findet am Sonntag, 1. März, von 13 bis 18 Uhr statt.

