vor 17 Min.

Amtsgericht Günzburg: Postmitarbeiter fängt Pakete ab

Ein ehemaliger Mitarbeiter der DHL fing über mehrere Wochen Pakete ab und schickte deren Inhalt an sich selbst. Vor Gericht zeigte er Reue und entschuldigte sich.

Plus Weil er in finanziellen Schwierigkeiten war, öffnete ein ehemaliger Angestellter der DHL Pakete und schickte den Inhalt an sich selbst.

Von Lara Schmidler

Wenn man etwas im Internet bestellt, rechnet man in der Regel damit, dass der erworbene Gegenstand innerhalb der kommenden Tage geliefert wird. Das war im Januar 2019 für viele Empfänger nicht der Fall. Schuld daran war ein heute 32-Jähriger, der diverse Wertgegenstände im DHL-Paketzentrum in Günzburg abgefangen hatte. Dafür musste sich der Mann am Mittwoch vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten.

Angeklagter lebte über seinen Verhältnissen

Rund zehn Jahre war der Angeklagte als Mitarbeiter bei DHL tätig gewesen – dann kam der finanzielle Absturz. „Ich habe über mehrere Jahre zu viel Geld ausgegeben“, erklärt der 32-Jährige Richterin Daniela König. Zusätzlich sei er 2018 aus seinem Elternhaus in eine unmöblierte Wohnung gezogen. Für diese habe er dann Möbel, unter anderem eine angepasste Küche, gekauft, habe dann allerdings Ende des Jahres wieder ausziehen müssen. Die Möbel habe er nur verlustreich verkaufen können. Das und sein aufwendiger Lebensstil seien ihm dann zum Verhängnis geworden. Er fing an zu stehlen.

Online bestellte er sich DHL-Label, druckte diese aus und füllte sie mit erfundenen Absendern aus. An seinem Arbeitsplatz öffnete er dann Pakete mit verschiedenen, vorwiegend elektronischen Wertgegenständen und packte sie zusammen in größere Kartons. Diese versah er mit dem mitgebrachten Label und adressierte sie an sich selbst.

Abgefangene Pakete haben Gesamtwert von rund 28.000 Euro

So brachte der Angeklagte Diebesgut im Wert von rund 28.000 Euro an sich, darunter mehr als 20 iPads, diverse Flachbildschirme, Armbanduhren, Schmuck, Handys und ein Hörgerät. Die Ware wollte der 32-Jährige unter anderem auf der Verkaufsplattform Amazon veräußern, verschickte die verkauften Gegenstände jedoch nicht, obwohl die Kunden bereits bezahlt hatten.

„Hatten Sie denn nie den Gedanken, dass die ganze Sache aufkommen würde?“, fragte Richterin König den Angeklagten. Den habe er schon gehabt, erklärte der 32-Jährige. Doch er sei zu dieser Zeit in psychischer Behandlung gewesen, habe starke Antidepressiva genommen. „Immer wieder ist mein gesunder Menschenverstand durchgekommen und hat mir gesagt, dass das Ganze auffliegen wird.“ Doch der Wunsch, seine Schulden zu tilgen, sei zu groß gewesen. „Es war ein Schnellschuss.“

Vorgesetzter observierte den Täter

Es war sein Vorgesetzter, der letztendlich Verdacht schöpfte. „Immer wieder lagen aufgerissene Pakete herum und es verschwanden Flachbildschirme aus der Sperrgut-Abteilung.“ Daraufhin habe man interne Ermittlungen angestellt und herausgefunden, dass der Angeklagte die Gelegenheit zum Diebstahl gehabt habe. So habe der Vorgesetzte nachts die Halle überwacht, als der Angeklagte allein war, habe Pakete gescannt, die der 32-Jährige auf dem Paketband abgestellt hatte, und festgestellt, dass die Absender nicht existierten. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Die Beamten holten den 32-Jährigen mit einem Durchsuchungsbeschluss von der Arbeit ab. Es war sein letzter Arbeitstag bei DHL. „Er war direkt geständig und hat durchblicken lassen, dass wir in seiner Wohnung fündig werden.“ Und nicht nur da: Im Auto des Angeklagten fanden die Beamten 19 versandfertige Pakete mit Diebesgut, die der 32-Jährige nicht abgeschickt hatte.

Gericht urteilt: Bewährungsstrafe und Geldauflage

Der Angeklagte zeigte sich vor der Richterbank reuig und entschuldigte sich auch bei seinem ehemaligen Vorgesetzten. Die Staatsanwältin schlug eine Bewährungsstrafe von drei Jahren vor, der Verteidiger schloss sich dem an. Richterin König folgte diesem Vorschlag.

Für den Angeklagten spreche, dass er voll geständig sei und maßgeblich zur Schadensbegrenzung beigetragen habe. So habe er Waren, die er bei Amazon hinterlegt hatte und die daher bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht aufgetaucht waren, freiwillig der Polizei ausgehändigt. Zudem sei er nicht vorbestraft.

Doch es spreche auch viel gegen ihn: „Sie haben eine gehörige Portion krimineller Energie aufgewandt, um diese Diebstähle zu begehen.“ Die Bewährungsauflagen beinhalten den regelmäßigen Besuch eines Bewährungshelfers, eine Schuldnerberatung bei der Caritas und eine Geldauflage von 1500 Euro, die der 32-Jährige in monatlichen Raten ebenfalls an die Caritas zahlen muss. Zudem muss er den übrig gebliebenen Schaden im Wert von 1178 Euro ersetzen. „Ich hoffe, dass Sie diese Verurteilung als Warnung nehmen“, betonte die Richterin.





Lesen Sie auch:

Junges Paar zieht um - und lässt Katzenbabys fast verhungern

Themen folgen