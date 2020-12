vor 33 Min.

An Silvester schnell zum Schnelltest nach Ichenhausen

Hier ist das Ergebnis eines Schnelltests direkt zu sehen. Ein Strich bedeutet negativ. In Ichenhausen erhält man am 31. Dezember sein Resultat binnen 30 Minuten nach dem Abstrich auf das Smartphone.

Privater Anbieter errichtet quasi über Nacht im Ichenhauser Dilldapper-Saal ein Testzentrum und vergibt für den 31. Dezember Termine. Was das bringen soll und was der Test kostet.

Ein Corona-Schnelltest bietet, wenn er negativ ausfällt, eine Momentaufnahme der Sicherheit. Für Menschen, die gegenüber Familienmitgliedern und Partnern an Silvester kein Risiko aufkommen lassen wollen, könnte das der richtige Weg sein. Nur: Kurzentschlossene haben in der Regel nur geringe Chancen, an solch einen Test überhaupt zu kommen.

Diese Lücke schließt Mario Schneider, der eigentlich in Ulm eine Künstleragentur betreibt – in Zeiten von Corona läuft da aber nichts. Er hat die Schnelltests in der Ulmer Hirschstraße angeboten – und die sind „fast völlig vergriffen“, wie er berichtet.

Geöffnet von 9 bis 16 Uhr

Die Nachfrage über die Weihnachtsfeiertage in Ulm und Neu-Ulm war groß. Sie wird es auch im Landkreis Günzburg sein, ist Schneider und sind Bekannte von ihm überzeugt. Daher wurde im Prinzip über Nacht in Ichenhausen ein solches Schnelltestzentrum aufgestellt, das im Dilldapper-Saal am Silvestertag von 9 bis 16 Uhr seine Türen öffnet. Georg Abt hat diese Location in der Marktstraße 18 für das Popup-Testzentrum zur Verfügung gestellt. Geleitet wird es vom Ichenhauser Hannes Lachauer in Zusammenarbeit mit dem Augsburger Labor Arminlabs.

Versprochen wird mittels moderner Technologie ein Ergebnis, das der Getestete spätestens 30 Minuten nach dem Abstrich auf sein Smartphone bekommt. Kostenfrei ist diese Sofort-Dienstleistung freilich nicht. Die Kosten für den Antigen- oder den Antikörper-Schnelltest belaufen sich nach Angaben des Anbieters auf 35 Euro.

Die Adresse für die Homepage

Termine für den 31. Dezember in Ichenhausen können im Internet unter www.covid-schnelltestzentrum.de vereinbart werden.

Das Schnelltestzentrum im Theatro Club in Ulm hat auch im neuen Jahr weiter geöffnet. Bereits jetzt, so Schneider, meldeten Firmen ihre Mitarbeiter an, um die Sicherheit im Einzelhandel oder in den jeweiligen Büroräumen zu erhöhen. (ioa/zg)

