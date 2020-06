vor 1 Min.

An der Grenze zum Landkreis Günzburg entsteht der Wald der Zukunft

Die negativen Folgen des Klimawandels zeigen sich. Was der Forstbetrieb Weißenhorn unternimmt, um Lebensräume zu schützen.

Vom 22. bis 28. Juni findet in Bayern wieder die Woche des Waldes statt. Normalerweise finden in diesem Zeitraum Veranstaltungen und Waldführungen für alle am Wald Interessierten zu Wissenswertem über den Lebensraum Wald statt. Doch in Zeiten der Corona-Krise können auch beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten keine Veranstaltungen stattfinden. Stattdessen geht es diese Woche in einer Artikelserie in unserer Zeitung um das Thema „Biodiversität im Wald“. Der abschließende Beitrag stammt von Linda Madl, Leiterin des Forstbetriebs Weißenhorn.

Der Wald ist ein faszinierendes Ökosystem mit vielfältigen ökologischen Aufgaben. Er ist Lebensraum unterschiedlichster Tier- und Pflanzenarten, er produziert die Luft zum Atmen, er reinigt das Wasser und nicht zuletzt bindet er Kohlenstoff in einem nachhaltig und vielfältig nutzbaren Rohstoff – das Holz.

Um den Wald mit seinen ökologischen Funktionen gegen den Klimawandel zu wappnen, bedarf es Hilfe. Die Sommer 2018 und 2019 waren überdurchschnittlich trocken und warm. Auch das Frühjahr 2020 zählt laut dem Deutschen Wetterdienst zu den niederschlagsärmsten seit Aufzeichnung der Wetterdaten im Jahr 1881. Für die Waldbäume bedeutet das Stress, für die Schädlinge dagegen sind das gute Vermehrungsbedingungen.

Die Fichte hat es besonders schwer

Insbesondere die an kühlere klimatische Bedingungen angepasste Fichte hat es schwer in solchen Zeiten. Diese Baumart ist in den bayerischen Wäldern historisch bedingt weit verbreitet, auch auf den Flächen des Forstbetriebes Weißenhorn ist die Fichte die häufigste Nadelbaumart.

Um die Folgen der Klimaveränderung für den Wald abzufedern, haben die Bayerischen Staatsforsten das Ziel, einen stabilen und klimatoleranten Mischwald zu schaffen. Ein wichtiger Baustein bildet die Verjüngung des Waldes als Grundlage für nächste Waldgeneration. Auf den Flächen des Forstbetriebes verjüngt sich der Wald überwiegend natürlich – durch vorhandene Altbäume oder durch Hähersaat. Um in der Zukunft auf allen Flächen eine Baumartenvielfalt zu erhalten, ist es dennoch wichtig, die natürliche Verjüngung mit klimatoleranten Baumarten für den Klimawald der Zukunft zu ergänzen.

Jedes Jahr 30 Hektar neu bepflanzt

Am Forstbetrieb Weißenhorn werden jedes Jahr rund 30 Hektar neu gepflanzt, insbesondere Laubbäume, aber auch Tanne und Douglasie. So wurden auch in diesem Frühjahr in allen Revieren des Forstbetriebs wieder Neukulturen begründet, Schadflächen wiederbepflanzt, lückige Verjüngungen oder auch Waldränder mit klimatoleranten Baumarten ergänzt und aufgewertet. Ein weiterer Baustein ist die stabilisierende Pflege von Waldbeständen nach waldbaulichen Konzepten. Hier werden die Mischbaumarten erhalten und Einzelbäume gefördert. Die Ernte von starken Bäumen gibt den jungen Bäumen das Licht, welches sie für ihr Wachstum brauchen. „Ohne ergänzende Pflanzung, die Pflege, das Licht und auch die Jagd hätten es wichtige klimastabile Mischbaumarten schwer, beziehungsweise würden im Wald der Zukunft ganz fehlen“, so Linda Madl, Betriebsleiterin des Forstbetriebes Weißenhorn.

Mit der Baumartenvielfalt steigt auch die Attraktivität der Wälder für Insekten, Vögel, Pilze, Flechten und weitere Tier- und Pflanzenarten, die auf spezifische Baumarten und Waldgesellschaften angewiesen sind. Neben dem Schutz von Biotopbäumen und Totholz ist die Vielfalt in der Verjüngung und die Pflege des heranwachsenden Waldes ein wichtiger Bestandteil für die Sicherung der Artenvielfalt in den Wäldern.

Ein Baustein: Klimatolerante Bäume

So entsteht ein junger Wald aus klimatoleranten Bäumen, der der Atmosphäre durch seinen hohen Holzzuwachs viel Kohlenstoff entzieht. Durchschnittlich bindet der Bayerische Staatswald durch das Wachstum der Bäume knapp elf Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Mit der natürlichen Zersetzung des Holzes am Ende des Baumlebens wird das CO2 wieder in die Atmosphäre entlassen. Durch die nachhaltige Nutzung von heimischem Holz und der längerfristigen Verwendung, beispielsweise im Hausbau oder für Möbel, kann das gespeicherte CO2 für lange Zeit der Atmosphäre entzogen werden. So lässt sich pro Kubikmeter Holz rund eine Tonne CO2 speichern – oft über viele Jahrzehnte. (zg)

Lesen Sie weitere Teile unserer Natur-Serie:

Blühwiesen für die heimischen Insekten

Warum der Donauauwald für den Artenschutz wichtig ist

Themen folgen