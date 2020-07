vor 17 Min.

An der Günz wird auch für den Erhalt von Lebensräumen gemäht

Die LEW Wasserkraft pflegt die Bereiche entlang der Günz. Tiere und Pflanzen sollen davon profitieren.

Die LEW Wasserkraft mäht und pflegt derzeit die Bereiche entlang der Günz zwischen dem Kraftwerk Waldstetten und dem Wehr Oberried. Die Mäharbeiten gehören zu den Unterhaltsmaßnahmen am Fluss und tragen gleichzeitig zum Erhalt der Artenvielfalt von Flora und Fauna bei, heißt es in der Mitteilung. Als Betreiber von sechs Wasserkraftwerken an der Günz ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an gut zwölf Flusskilometern zwischen Waldstetten und Oberried zuständig.

Zu den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen gehört auch das regelmäßige Mähen entlang der Dämme und Deiche. Im Bereich der Staustufen wird deshalb auf der Landseite zwei Mal im Jahr gemäht, im Sommer und Herbst. Auf der Wasserseite genügt in der Regel eine Mahd pro Jahr.

Blühstreifen werden im Sommer normalerweise nicht gemäht

Entlang des Flusses gibt es auch Extensivwiesen, zu denen in Teilen ebenfalls die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Ohne regelmäßige Pflege würden diese Flächen zuwachsen oder verbuschen. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht und abtransportiert, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben.

Aktuell läuft an der Günz die Sommermahd. Hier mähen Mitarbeiter von LEW Wasserkraft die Dammkrone, die Landseite der Dämme und an einzelnen Flussabschnitten auch die Wasserseite. Magere, artenreiche Blühstreifen werden im Sommer in der Regel nicht gemäht. Die Flächen dienen zum Beispiel als Nahrungsquelle oder als Unterschlupf für Insekten, die dort ihre Eier ablegen können. Ausnahmen gibt es, wenn beispielsweise Neophyten, also nicht heimische und teils invasive Arten, beseitigt werden müssen.

Mitte Oktober beginnt die Herbstmahd

Im Herbst mäht LEW Wasserkraft dann zusätzlich zur Dammkrone und der Landseite auch die Blühstreifen und die Wasserseite der Dämme. „Mit unseren Maßnahmen und Projekten tragen wir als Wasserkraftwerksbetreiber dazu bei, die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten – im Fluss, aber auch entlang der Gewässer. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Naturschützern vor Ort wollen wir die Artenvielfalt an den Flüssen weiter stärken“, erklärt Andreas Hurler, Leiter Instandhaltung bei LEW Wasserkraft und Koordinator der Arbeiten.

Die Mäharbeiten an der Günz haben Ende Juni im Stauraum Waldstetten begonnen. Die Fachkräfte arbeiten sich flussaufwärts vor und schließen die Sommermahd voraussichtlich in den nächsten Tagen am Wehr Oberried ab. Ab Mitte Oktober läuft dann die Herbstmahd. Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen während der Arbeiten nicht. Die dammbegleitenden Wege müssen nicht gesperrt werden. Neben der Günz betreibt LEW Wasserkraft auch an Donau, Iller, Wertach und Lech Wasserkraftwerke. Auch hier werden regelmäßig Mäharbeiten durchgeführt – immer an die jeweiligen Lebensräume und die Beschaffenheit der Dämme angepasst. (zg)

