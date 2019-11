vor 19 Min.

An der Ichenhauser Musikschule müssen Bäume gefällt werden

Zwei Birken kommen in Ichenhausen aus Sicherheitsgründen noch dieses Jahr dran. Auch Efeu soll in den Außenanlagen der Musikschule entfernt werden

Von Irmgard Lorenz

Efeu kann ein wunderbares Fassadengrün abgeben, und wenn er an Bäumen hochwächst, an entblätterten Bäumen einen interessanten Anblick bieten. Allerdings hat Efeu auch seine Schattenseiten. An den Gehölzen in den Außenanlagen der Städtischen Musikschule soll er deshalb vor allem im Stammfußbereich der Bäume sofort entfernt werden. Das hat die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege nach einem Ortstermin empfohlen.

Wo Efeu über Bäume wuchert, ist es schwierig bis unmöglich, den Zustand der Bäume zuverlässig zu beurteilen. Im Bauausschuss der Stadt Ichenhausen wurde gar auf einen Unfall in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft hingewiesen, wo Anfang des Jahres ein Baum umgestürzt ist und einen größeren Sachschaden verursacht hat. Der Baum war vollkommen mit Efeu bewachsen und dem Anschein nach gesund. Eine wirkliche Beurteilung war jedoch wegen des Efeus nicht möglich gewesen.

Tote Robinie und zwei kranke Eschen

Nicht nur der Efeu soll deshalb in den Außenanlagen der Musikschule reduziert oder entfernt werden. Nach und nach müsse auch der Baumbestand reduziert werden, sagte Bürgermeister Robert Strobel in der Bauausschusssitzung. Noch in diesem Jahr trifft das zwei Birken, die zur Neuen Bahnhofstraße hin eng beieinander stehen und im oberen Kronenbereich schon Wipfeldürre zeigen. Das weist laut der Fachberaterin aus dem Landratsamt auf das langsame Absterben der Birken hin. Sie wies außerdem auf eine bereits abgestorbene Robinie hin, auf zwei Eschen mit unterschiedlich stark beginnendem Eschentriebsterben und auch auf zwei Fichten, die über die Jahre nach und nach entfernt werden sollten.

Die Mitglieder des Bauausschusses folgten dem Rat der Fachberaterin für Gartenkultur einstimmig und beschlossen, dass noch in diesem Jahr die beiden Birken fallen sollen. Gewünscht wurde aber auch, dass für die gefällten Bäume jeweils Ersatzpflanzungen gemacht werden.

