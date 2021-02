vor 40 Min.

Angeblicher Unfall: Günzburgerin fällt nicht auf Trickbetrüger herein

Eine Günzburgerin wurde von ihrer angeblichen Tochter angerufen, die sich in einer Notlage befinde.

Eine Günzburgerin wird angeblich von ihrer Tochter angerufen, die in einen Unfall verwickelt sei. Die Frau geht nicht darauf ein. Es bleibt nicht bei einem Anruf.

Am späten Donnerstagabend hat eine Frau einen Anruf erhalten. Am anderen Ende der Leitung: angeblich ihre Tochter, die wegen eines Verkehrsunfalls mehrere Zehntausend Euro benötigte, um den Schaden des Unfallgegners reparieren zu lassen und nicht angezeigt zu werden. Die Angerufene war jedoch skeptisch und legte auf. Im Anschluss rief sie ihre Tochter an, die ihr erklärte, dass es sich dabei um eine bekannte Betrugsmasche handele.

Günzburg: Die Frau soll der angeblichen Polizei Geld als Lockmittel übergeben

Danach wurde die Frau erneut angerufen. Diesmal erklärte ihr ein angeblicher Polizist, dass man den Betrüger des vorhergehenden Anrufs festnehmen wolle. Als Lockmittel würde man jedoch das Geld der Frau benötigen. Die Frau legte auch hier auf und übergab den Betrügern kein Geld. Sie zeigte die Anrufe bei der Polizei an. Wie diese mitteilte, kämen solche Anrufe in verschiedenen Variationen, zum Beispiel auch mit falschen Bediensteten von Behörden, vor. (zg)

