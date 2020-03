Angeklagter sagt „Ich hatte ein Recht auf Schmerzensgeld“

Plus Ein junger Mann verprügelt seine Partnerin und erpresst danach deren Vater. Vor Gericht gibt er sich unschuldig, doch Staatsanwältin und Richter glauben ihm nicht.

Die Verlesung der Anklagepunkte, die einem 23-Jährigen am Montag am Amtsgericht Günzburg zur Last gelegt werden, dauert lang. Der junge Mann muss sich wegen Körperverletzung, versuchter Erpressung sowie Beleidigung verantworten.

Im Februar 2019 sollen der Angeklagte und seine damalige Freundin, die zusammen eine Tochter haben, in der gemeinsamen Wohnung in Krumbach in Streit geraten sein. Er sei betrunken heimgekommen und habe die 21-Jährige geschubst, woraufhin diese ihm eine „Respektschelle“ gegeben habe, wie sie vor Gericht sagt. Da habe der Angeklagte sie zu Boden gedrückt und auf sie eingeschlagen und -getreten. Dies sei öfter vorgekommen. Sie habe ihren Vater alarmiert, der kurz darauf eingetroffen sei und den Angeklagten aus der Wohnung geworfen habe.

Angeklagter sei selbst ein Opfer

Der 23-Jährige weist diese Vorwürfe vor Gericht zurück. Er sei an diesem Abend heimgekommen und grundlos von seiner Freundin attackiert worden. Details kann er allerdings nicht nennen. Auch in welcher Nacht der Vater seiner Freundin dazugekommen sei, wisse er nicht. Fest stehe aber, dass dieser seinen Kopf gegen das Balkongeländer gedrückt und mit der Faust auf ihn eingeschlagen habe.

Bild: Bernhard Weizenegger

Nach der anschließenden Versöhnung des jungen Paares kam es im April 2019 zu einem erneuten Streit, nach dem sich die beiden trennten. In den folgenden Wochen verlangte der 23-Jährige vom Vater seiner Ex-Freundin Schmerzensgeld. Mehrfach kontaktierte er ihn, forderte zunächst 4000, dann bis zu 12000 Euro. Gleichzeitig beleidigte er den Mann und drohte an, zum Jugendamt zu gehen und zu behaupten, dieser und seine Frau würden ihrem zehnjährigen Sohn „Koks auf Zucker“ zur Leistungssteigerung verabreichen.

Die Eltern der Ex sollen ihrem Enkel Kokain verabreicht haben

„Ich hatte ein Recht auf Schmerzensgeld“, sagt der Angeklagte vor Gericht. Er habe eine Verletzung am Kopf, wo keine Haare mehr wüchsen. Als er das Geld nicht bekommen habe, habe er seine Aggressionen an dem Vater auslassen wollen. Dass die Eltern seiner Ex-Freundin ihrem Sohn Kokain verabreichen, könne er jedoch bezeugen.

Als die Mutter der 21-Jährigen sich dazu äußert, zieht sie das besagte „Kokain“ aus der Tasche. Es handele sich um Hustentropfen, die sie ihrem Sohn mit einem Löffel Zucker gebe, erklärt sie.

Im Mai 2019 gingen die Mutter und ihre Freundin mit der Enkelin in Krumbach spazieren. Dabei trafen sie auf den 23-Jährigen, der plötzlich auf sie zurannte. Sie habe sich vor den Kinderwagen gestellt, erzählt die Freundin der Mutter vor Gericht. „Ich dachte, er greift uns an.“ Stattdessen habe er die Frauen beleidigt und bedroht. Dies bestätigt auch die Mutter der 21-Jährigen. Der Angeklagte hat das anders in Erinnerung. Umgekehrt habe die Mutter ihn beleidigt. Er habe nur seine Tochter sehen wollen.

Sieben Monate auf Bewährung und Sozialstunden

Die Staatsanwältin fordert eine Haftstrafe von einem Jahr. „Ich glaube Ihnen kein Wort“, sagt sie zu dem Angeklagten, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Verteidiger Daniel Mahler dagegen fordert in Anbetracht, dass sein Mandant arbeitslos sei, 150 Tagessätze zu fünf Euro, insgesamt 750 Euro. Richter Martin Kramer wählt den Mittelweg. Er verurteilt den 23-Jährigen zu sieben Monaten Haft auf Bewährung. Zudem muss der Mann 60 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. „Es wundert schon sehr, dass Sie immer das Unschuldslamm sein sollen, und gleichzeitig mit lauter verschiedenen Personen in Konflikt geraten“, sagt Kramer. „Von mir bekommen Sie in Zukunft keine Bewährung mehr.“