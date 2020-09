14:30 Uhr

Anhänger-Gespann gerät auf nasser A8 ins Schleudern

Auf der nassen Fahrbahn der A8 ist ein Anhänger-Gespann ins Schleudern geraten. Der beladene Anhänger kippte um und blockierte die Straße.

Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag bereits zwei Autos auf der A8 verunglückt waren, ist wenig später gegen 1 Uhr erneut ein Unfall passiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 53-Jähriger mit einem Auto samt Autotransport-Anhänger, auf dem zwei Wagen geladen waren, auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe Unterknöringen geriet das Gespann auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der beladene Anhänger kippte auf die rechte Seite und blieb quer über den Fahrstreifen liegen.

Beide Insassen blieben unverletzt

Das angehängte Auto wurde an der Hinterachse angehoben und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Neben dem 53-Jährigen befand sich ein weiterer Mitfahrer in dem Auto. Beide blieben laut Polizei unverletzt. Die Günzburger Feuerwehr half bei den Bergungsarbeiten. Das Gespann musste abgeschleppt werden, der Verkehr in Richtung München wurde über den Seitenstreifen vorbeigeleitet. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf etwa 7000 Euro. (zg)

