Auto überschlägt sich bei Anhofen: Der Fahrer hatte Alkohol im Blut

Vermutlich ist Alkohol die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen zwischen Kissendorf und Rieden ereignet hatte. Der Fahrer hatte Glück.

Mehrfach überschlagen hatte sich nach Polizeiangaben ein Auto am Samstagmorgen auf der Staatsstraße 2023, zwischen Kissendorf und Rieden. Der 34-jährige Fahrer war auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Rieden unterwegs und kam etwa 300 Meter nach der Kreuzung Schneckenhofen-Anhofen kurz vor 8 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stach das Fahrzeug in den Straßengraben ein und überschlug sich mehrfach, ehe es etwa 40 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen kam. Der Pkw Mazda wurde dabei total beschädigt.

Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Foto: Mario Obeser

Unfall bei Kissendorf: Der Fahrer war betrunken

Der Autofahrer hatte noch Glück beim Unfall, er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatte der Mann sein Wrack bereits selbstständig verlassen. Somit beschränkte sich die Aufgabe der Feuerwehren Anhofen und Rieden auf die Verkehrssicherungs-Maßnahmen und die Sicherstellung des Brandschutzes. Die Polizei stellte im Verlauf der Unfallaufnahme beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung von deutlich über einem Promille fest. (obes)