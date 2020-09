16:30 Uhr

Anja Riehr aus Waldkirch erfindet mobile Secco-Bar

Plus Anja Riehr aus Waldkirch hat eine mobile Secco-Bar entwickelt. Welche Probleme es zu überwinden galt und welche Verbindung es zu Sänger Andreas Gabalier gibt.

Von Michael Lindner

Egal wo Anja Riehr mit ihrer Erfindung auftaucht, steht sie oft im Mittelpunkt. Denn was die Waldkircherin mit einem Ingenieur im Ruhestand entwickelt hat, überrascht viele Menschen. Es ist eine mobile Secco-Bar – ein Perlwein und vieles mehr kann also direkt vom Fass gezapft werden. Wie die 40-Jährige zu ihrem Start-Up-Unternehmen „Fontanja“ gekommen ist und was ihr Ziel für die Zukunft ist.

Nur zu gut erinnert sich Anja Riehr an die vielen Familienfeiern zuhause. Und daran, wie lästig sie das dafür notwendige Einkaufen und Flaschen schleppen fand. Schließlich sollten die Gäste ausreichend mit Getränke versorgt sein. Und selbst wenn keine Gäste da waren, hatte die leidenschaftliche Prosecco-Trinkerin ein Problem: Der Perlwein kann einmal geöffnet nicht lange gelagert werden und landete deshalb regelmäßig im Abfluss. Deshalb hatte Riehr nicht nur die Idee einer mobilen Secco-Bar, sondern arbeitete auch an deren Umsetzung.

Spezielles Mischgas sorgt für schaumfreien Prosecco

Als Riehr ihrem Lebensgefährten Roland Schwerter von der Geschäftsidee erzählte, standen bereits das Konzept, das Logo und der Name fest. „Sie hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Schwerter und lacht. Der Markenname Fontanja ist eine Mischung aus Fontana – was soviel wie Brunnen bedeutet – und Riehrs Vornamen Anja.

Mithilfe eines pensionierten Ingenieurs hat sie das Vorhaben der mobilen Secco-Bar innerhalb von zwei Jahren umgesetzt. In einem 50 Kilogramm schweren Korpus können nun zwei 20-Liter-Fässer gekühlt und frisch gezapft werden. Laut der Erfinderin ist es egal, um welche Getränke es sich dabei handelt. Wasser, Bier oder Secco seien kein Problem. Vor allem der Perlwein sei eine riesige Herausforderung gewesen, erklärt Schwerter, der für den Vertrieb zuständig ist: „Normalerweise kommt beim Secco nur Schaum aus dem Zapfhahn raus.“ Damit das nicht passiert, habe sich das Paar beziehungsweise der pensionierte Ingenieur mit der Universität Tübingen zusammengetan und ein spezielles Mischgas entwickelt. Jetzt lässt sich der Perlwein ohne Schaum zapfen.

Mobile Bar kann für Feiern aller Art gemietet werden

Nun wollen Riehr und ihr Partner durchstarten – trotz Corona. Für private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage, aber auch für Firmenfeiern kann ihre mobile Bar gemietet werden. Die beiden Andreas-Gabalier-Fans haben ihr Outfit bei solchen Veranstaltungen an den Sänger angelehnt. „Oben edel und unten traditionell bayerisch“, sagt Schwerter, der mit Hemd, Weste, Fliege und Lederhose gekleidet ist.

Wer es sich leisten möchte, kann die knapp 3000 Euro teure Bar, die in Baden-Württemberg gefertigt wird, sein Eigen nennen. Riehr nennt dabei die Vorteile ihrer Erfindung: „Secco ist darin selbst geöffnet sechs Monate haltbar und Bier kann man auch nach drei Monaten noch trinken.“ Und bei großen Veranstaltungen können deutlich mehr Getränke gezapft als in der selben Zeit aus Flaschen ausgeschenkt werden.

Trotz Vollzeitbeschäftigung bleibt Zeit für Hobbies

Derzeit arbeiten sowohl Riehr als auch Schwerter in Teilzeit an ihrem Projekt. Wenn es damit klappt, irgendwann einmal komplett selbstständig zu sein, hätten die beiden nichts dagegen. „Aber man sieht gerade jetzt mit Corona, wie gut es ist, zwei Standbeine zu haben“, sagt Schwerter.

Obwohl sie mehreren Jobs nachgehen, bleibt den beiden noch genug Freizeit. Gemeinsam fahren sie gerne mit dem Rad, um die schöne Gegen zu genießen. Mehrere tausend Kilometer strampeln sie jedes Jahr. „Aber auf keinen Fall E-Bike“, sagt Schwerter und lacht. Während seine Partnerin außerdem Klavier spielt, stehen für den 50-Jährigen sportliche Aktivitäten weiter oben auf der Prioritätenliste.

Fußball ist für den Bayern-Fan ganz klar die Nummer eins. Es gibt aber noch ein Hobby, dass ihm seit einigen Jahren gefällt: Darts. „Ich kenne sonst keine Sportart, wo man ausschließlich selbst für die Leistung verantwortlich ist. Es gibt keine äußeren Einflüsse die sich ändern, die Rahmenbedingungen sind immer exakt die selben.“

