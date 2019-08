Antonie Neumann will bald in einem "Tiny House" leben

Plus Die 67 Jahre alte Heilpraktikerin aus Behlingen ist gerade dabei, ihr großes Bauernhaus zu verkaufen - und tauscht ihre alte Heimat gegen 22 Quadratmeter Wohnfläche ein. Warum macht die Frau das?

Die Erleichterung ist Antonie Neumann anzusehen. Sie steht kurz vor einem für viele Außenstehende ungewöhnlichen Schritt. Vor ihrem alten Bauernhaus in Behlingen, in dem sie 40 Jahre lang gelebt hat, parkt ihr neues Lebensgefühl. Es ist ein Zuhause auf sechs Rädern – ein sogenanntes Tiny House. Die Herstellerfirma, die solche Kleinsthäuser auf einem Trailer auf Bestellung fertigt, hat im sächsischen Brandis, 20 Kilometer östlich von Leipzig, ihren Sitz.

Inhaber Thomas Dannert hat das Minihaus auf einem dreiachsigen Trailer nach Behlingen gefahren. Das Haus selbst zu sehen und begehen zu können, bringt dem Kunden mehr als in Prospekten oder auf Internetseiten zu blättern, ist Dannert überzeugt.

Erst bestellt der Kunde, dann wird gebaut

Der Geschäftsmann baut mit dem Unternehmen Projekta-Sen GmbH eigentlich Apotheken und Arztpraxen schlüsselfertig. Seit eineinhalb Jahren hat der mittelständische Betrieb aber auch dieses Standbein. In der Zeitspanne sind zwölf Minihäuser gefertigt worden – individuell nach dem Wunsch des jeweiligen Kunden.

Bis zu 15 Mitarbeiter bauen an einem Holzhäuschen ungefähr sechs Wochen lang. Mit einem Tischler, einem Zimmerman, dem Schlosser, Dachklempner, dem Installateur, dem Elektriker, Maler und Fußbodenleger sind ganz verschiedene Gewerke vertreten.

Das mobile Kleinsthaus ist gerade mal einen Meter länger als ein Fußballtor. Bild: Till Hofmann

Um möglichst wenig zu bezahlen, kann der künftige Besitzer des Tiny Houses selbst auf dem Firmengelände mitbauen. Dannert hat das schon erlebt. „Einer hat vier Wochen Urlaub genommen, um bei uns mitzumachen.“ Die Eigenleistung wird auf den Kaufpreis angerechnet.

Der Preis liegt zwischen 28000 und 60000 Euro

In der Firma liegt das günstigste mobile Haus bei 28000 Euro. Das ist dann ein „nacktes Haus“, das aber über alle Anschlüsse verfügt. Voll möbliert und ausgestattet endet das obere Preissegment bei rund 60000 Euro, dann mit Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach.

Immer mehr Anbieter in Deutschland scheinen gerade einen Markt zu entdecken, den es schon seit längerem in den USA gibt.

Und immer mehr Abnehmer zeigen Interesse an einer alternativen, einfachen Art des Wohnens.

Variationen in der Länge

Dannert bietet drei Längenvarianten an, die von 6,60 Meter über 8,40 Meter bis zu 9,50 Meter reichen. Breit ist das Tiny House jeweils 2,55 Meter – und hoch 3,50 oder vier Meter. Das Haus, das mit dem Trailer verschraubt ist, entsteht in Holzständerbauweise mit Holzfassade und Blechdacheindeckung. Die Dämmung erfolgt auf Styropor- oder Holzwollebasis. Mehr als 3,5 Tonnen darf das mobile Minihaus nicht wiegen, sonst kann der Trailer die Last auf Dauer nicht tragen.

Der unmöblierte Wohnraum des Minihäuschens, Dazu kommt noch separiert Dusche, WC und kleines Waschbecken sowie eine Schlafgelegenheit. Bild: Till Hofmann

In Behlingen fanden sich in der Max-Schmid-Straße am vergangenen Freitag bis in die Abendstunden immer wieder Menschen ein, um das außergewöhnliche Häuschen in Augenschein zu nehmen. Neumann hatte Bekannte und Freunde über den Ankunftstermin informiert. Aber auch Fremde, die auf einer Radtour zufällig dort waren, legten beim Anblick des winzigen Eigenheims einen außerplanmäßigen Stopp ein.

Im November dürfte es soweit sein

November wird es wohl werden, bis die ausgebildete Heilpraktikerin ihr Bauernhaus endgültig hinter sich gelassen hat. Die 67 Jahre alte Frau mit den wachen Augen tauscht dann endgültig die zehn Zimmer und den gut 1200 Quadratmeter großen Garten mit Apfel-, Zwetschgenbäumen und Beerensträuchern ein gegen nicht einmal 22 Quadratmeter Deutschland.

An die Romantik eines gewachsenen Bauerngartens denkt Antonie Neumann in diesen Sekunden nicht, sondern an die Arbeit mit dem großen Garten, der ihre Kräfte überfordert; an die Zimmer, die sie alle in der kalten beheizen muss, obwohl sie nur die wenigsten nützt. Der geschiedene Mann lebt nicht mehr. Und ihre zwei Kinder wollen nicht in das große, alte Wohnhaus ziehen. Wenn ihre Tochter mit dem Sohn das Haus jetzt dann endgültig verlassen hat, hält auch die vitale Frau im Seniorenalter hier nicht mehr. Sie ist bereit für einen Neubeginn.

Ein Akt der Befreiung

Der kleine Flecken zwischen den eigenen vier Tiny-House-Wänden schränkt natürlich ein. Statt 20 T-Shirts nur fünf zu besitzen, fällt Antonie Neumann aber leicht. Sie hat dann auch keine private Bibliothek mehr, sondern höchstens noch wenige Bücher. „Ich muss nicht mehr die ganze Last mit mir herumtragen, sondern kann mich ganz auf das Wesentliche konzentrieren.“ Auf der Suche ist die Frau nach einem Grundstück, auf das sie ihr Tiny House stellen kann. Im Landkreis Günzburg soll es weiterhin sein, sagt die aus Dachau stammende Seniorin. Sie ist zuversichtlich, dass es klappt. Ihr Traum von einem neuen bescheidenen Leben im Einklang mit der Natur steht kurz vor der Erfüllung.

