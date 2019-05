05:00 Uhr

Anwohner und Geschäftsleute kritisieren Pläne für Günzburger Marktplatz

Plus Noch in diesem Jahr will die Stadt Günzburg beim Marktplatz bewegliche Poller einbauen, um die Fußgängerzone für mehrere Stunden am Tag komplett für den Verkehr zu sperren. Anlieger und Geschäftsleute ärgern sich nicht nur darüber.

Von Rebekka Jakob

Den Fluchtweg, den er sich vorher im Sparkassensaal gesucht hatte, musste Günzburgs Stadtbaumeister Georg Dietze zwar ebenso wenig in Anspruch nehmen wie Ordnungsamtschef Georg Weishaupt. Leicht hatten es die beiden Amtsleiter aus dem Günzburger Rathaus aber trotzdem nicht, als sie beim Netzwerktreffen von Wirtschaftsvereinigung und Cityinitiative Günzburg vorstellten, was vielen Anliegern und Geschäftsleuten am und um den Marktplatz gar nicht gefällt: Noch dieses Jahr sollen an zwei Stellen die automatischen Poller eingebaut werden, die für mehrere Stunden pro Tag die Einfahrt auf den oberen Marktplatz komplett blockieren sollen ( Der Marktplatz wird abgesperrt ) .

Dass die beiden Amtsleiter über die Pläne informieren, fanden die Teilnehmer der gut besuchten Veranstaltung richtig – nur der Zeitpunkt stieß auf Kritik. „Dieses Gespräch hätte vor dem Beschluss stattfinden sollen“, sagte der frühere Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Peter Schleifer. Regelungen wie diese machten den Marktplatz beispielsweise für Freiberufler noch unattraktiver. „Wir wollen bestimmte Gruppen von Menschen aussperren, aber schaffen damit keine Verbesserung für alle anderen“, so Schleifer. „So machen wir den Marktplatz zur Chaoszone.“ So ist die geplante Verkehrsregelung durch Poller am Günzburger Marktplatz. Bild: Christian Beinhofer/AZ-Infografik Hermann Hutter, stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung, wiederholte an diesem Abend seine nach der Entscheidung des Stadtrats gegenüber unserer Zeitung geäußerte Kritik an den Plänen ( „Schlag ins Gesicht für Anlieger in der Innenstadt“ ) . „Das ist ein Rückschritt für uns alle.“ Nicht nur die Geschäftsleute seien von dem Problem betroffen: Schon jetzt würden auch Mietinteressenten Wohnungen in der Altstadt ablehnen – weil sie diese kaum mit dem Auto anfahren könnten, beispielsweise um ihre Einkäufe auszuladen. Ursula Seitz als Vertreterin der Cityinitiative und zugleich SPD-Stadträtin, äußerte großes Verständnis für die Argumente und Befürchtungen der Anlieger und Geschäftsleute – sie hatte bei der Abstimmung des Stadtrats über die Pollerlösung im Dezember 2018 gemeinsam mit ihrer Fraktionskollegin Simone Riemenschneider-Blatter als einzige gegen die Variante gestimmt. Den Stadtratskollegen, die dafür gewesen seien, sei es damals um die Sicherheit der Fußgänger gegangen angesichts vieler Fahrer, die teilweise rücksichtslos durch die Fußgängerzone fahren. „Ich selbst hätte mir gewünscht, dass wir mit Appellen an die Vernunft und erhöhte Kontrolle vielleicht das Bewusstsein schärfen können“, so Seitz. Marktplatzsperrung in Günzburg Solche „Spazier-Autofahrer“ auf dem Marktplatz seien die Krankheit, die hier bekämpft werde, meldete sich ein weiterer Teilnehmer der Diskussion zu Wort. „Aber die Diagnose „Doppelpoller“ ist eine Fehldiagnose.“ Eine weitere Befürchtung aus den Reihen der Diskussionsteilnehmer: Wenn ab September in den Nebengassen des Marktplatzes die Arbeiten für die barrierefreien Laufwege beginnen, könnte es bei gleichzeitig bereits installierten Pollern zu Chaos und großen Problemen bei der Anlieferung für die Läden kommen. Wie man damit umgehe, sollten die Befürchtungen der Anlieger eintreffen? „Wenn die Seitengassen tatsächlich kollabieren sollten, müssen wir vielleicht die Standzeiten der Poller überdenken“, sagte Weishaupt auf die Frage aus dem Plenum. „Doch auch darüber wird dann der Stadtrat entscheiden müssen.“ Marktplatz soll Thema bei der Kommunalwahl werden Bei allem Ärger über die Entscheidung des Stadtrats machte Eva Flemisch, die Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung aber in ihrem Schlusswort auch deutlich: „Beschlossen ist es – jetzt wird es auch so umgesetzt.“ Flemisch rief die anwesenden Wirtschaftsvertreter dazu auf, das Thema auch in den kommenden Kommunalwahlkampf mitzunehmen. „Als Wirtschaftsvereinigung sind wir auch dabei, entsprechende Positionen zu erarbeiten.“ Definitiv weitergehen soll es künftig mit den Netzwerkgesprächen als Alternative zu den Stammtischen, zu denen sich die Cityinitiative regelmäßig trifft. Angela Baur (Agentur Baur), die während der Elternzeit von Citymanagerin Nicola Gamm deren Aufgaben übernommen hat, fand den ersten Versuch gelungen und freut sich schon auf weitere Gespräche dieser Art. „Es muss ja nicht immer ein so emotionales Thema sein wie diesmal.“

