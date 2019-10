Apotheke in Jettingen soll schließen: Was sagt die Landesapothekerkammer?

Plus Die berufsständische Selbstverwaltung hat sich mit den Vorgängen in Jettingen-Scheppach noch nicht konkret beschäftigt. Das könnte sich bald ändern.

Ein Apotheker in Jettingen-Scheppach soll nach dem Willen des Landratsamtes seine Apotheke nicht länger betreiben, weil ihn die Behörde als unzuverlässig einstuft. Mit diesem Vorwurf und dem angeordneten Sofortvollzug wird sich vermutlich das Verwaltungsgericht Augsburg in den kommenden Tagen befassen. Denn eine gewöhnliche Klage reicht nicht aus, um die Wirkung dieser Anordnung der Aufsichtsbehörde außer Kraft zu setzen. Von der Zustellung des Bescheids (nach Angaben von Christoph Mayer, Augsburger Rechtsanwalts des Apothekers, ist das am 25. September geschehen) sind bis zur drohenden Schließung noch sechs Wochen Zeit. Der betroffene Apotheker will aber nach eigener Ankündigung bereits Ende dieser Woche zumachen und zunächst in einen Betriebsurlaub gehen.

Unklar ist, wann der vom Rechtsanwalt des Apothekers angekündigte Eilantrag, der den Sofortvollzug außer Kraft setzen könnte, beim Verwaltungsgericht eingeht und dann behandelt wird. Neben den zivil- und strafrechtlichen Aspekten haben die Vorkommnisse in Jettingen-Scheppach unter Umständen auch berufsrechtliche Folgen. Unsere Zeitung hat deshalb die Die Bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) um eine Stellungnahme gebeten. Unter anderem wird dem Apotheker vorgehalten, Produkte falsch deklariert zu haben (als Nahrungsergänzungsmittel beworben, dabei sollen sie dem Arzneimittelgesetz unterliegen) und zwei Präparate in Umlauf gebracht zu haben, die „gesundheitlich bedenklich“ seien. Deshalb wurde auch Anfang September die Bevölkerung davor gewarnt.

Razzien wurden im Juli durchgeführt

Das Landratsamt Günzburg machte die Vorgänge öffentlich, zu denen im Juli Razzien durch Vertreter des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Kriminalpolizei Neu-Ulm von insgesamt drei betroffenen Apotheken und weiteren Wohnhäusern gehörten. An jenem Septembertag zogen auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und die Staatsanwaltschaft Memmingen mit Pressemitteilungen, die sich mit demselben Vorgang befassten, nach.

BLAK-Sprecher Werner Kurzlechner hat die Vorwürfe als „schwerwiegend“ bezeichnet. Damit sei freilich noch keine Schuld bewiesen. Zu den Aufgaben der Landesapothekerkammer gehört es, über die Erfüllung der Berufspflichten durch die Apotheker in Bayern zu wachen. Folgende Antworten gibt die Rechtsabteilung der BLAK auf unsere Anfrage:

Sind Sie in die Vorgänge als Berufskammer Form eingebunden?

Wir beobachten den Fall in Jettingen-Scheppach bislang aus der Distanz. Wir sind offiziell noch nicht darüber informiert worden und deshalb in dieser Angelegenheit noch nicht tätig. In der Regel werden wir in unserer berufsrechtlichen Funktion nachgelagert aktiv, nachdem wir offiziell Kenntnis von einem Vorgang erhalten haben. Das geschieht entweder durch die Staatsanwaltschaft, wenn deren Ermittlungen abgeschlossen sind und ein Strafbefehl vorliegt, oder durch die Kreisverwaltungsbehörde – beispielsweise dann, wenn das Landratsamt die Betriebserlaubnis widerruft.

Ergebnis wird es erst am Ende des Verfahrens geben

Wie geht es dann weiter?

Wenn das in diesem konkreten Fall also so passiert, sollten wir demnächst auch auf offiziellem Wege informiert werden und beginnen dann unsere Prüfung des Falls. Zu welchem Ergebnis wir gelangen werden, lässt sich selbstredend erst am Ende des Verfahrens sagen. Und dieses Ende kann sich wegen unserer nachgelagerten Rolle hinziehen: Die berufsrechtlichen Konsequenzen können erst dann feststehen, wenn beispielsweise eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt. Abzuwägen ist dabei unter anderem, inwieweit die berufsrechtliche Schuld durch Strafen im Vorfeld bereits abgegolten ist.

Welche Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung?

Grundsätzlich reicht die Palette der berufsrechtlichen Konsequenzen auf unserer Seite von der Rüge über die Rüge mit Geldbuße bis hin zum Antrag eines Verfahrens beim Berufsgericht. Dieses kann Geldbußen bis zu einer Höhe von 100000 Euro verhängen.

Und was ist mit einem Entzug der Approbation, falls sich die Vorwürfe als begründet und sehr schwerwiegend erweisen sollten?

Der Verlust seiner Approbation, also der Zulassung als Apotheker, wäre eine sehr weitreichende Sanktion, denn der betroffene Pharmazeut könnte dann auch nicht mehr als angestellter Apotheker arbeiten. Für den Entzug einer Approbation ist als Behörde die Regierung von Oberbayern zuständig, nicht wir. Die Bezirksregierung ist hier also der richtige Ansprechpartner. Die Behörde agiert wie wir in der Regel nachgelagert.

