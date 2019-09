vor 47 Min.

Arbeitslosenquote bleibt bei 1,8 Prozent

Bundesweit ist der Landkreis immer noch Spitze – doch die Zahlen steigen wieder

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg zeigt sich weiterhin stabil. Die Arbeitslosenquote liegt, wie im August, bei 1,8 Prozent und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres mit 1,7 Prozent, meldet die Agentur für Arbeit Donauwörth in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht. Im September waren demnach 1296 Menschen ohne Arbeit. Das sind 51 weniger als im August, aber 81 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt dazu: „Die aktuellen Zahlen sind insgesamt sehr erfreulich und wir belegen deutschlandweit immer noch den Spitzenplatz, dennoch beobachten wir seit ein paar Monaten einen leichten, aber stetigen Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen.“

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September liege wie erwartet vor allem daran, dass viele Jugendliche eine Berufstätigkeit aufgenommen haben, so Paul weiter. Aktuell sind 142 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, das sind 58 weniger als im August. Zudem stellen die Betriebe nach dem Ende der Ferienzeit wieder vermehrt ein. „Im nächsten Monat wird sich die Entwicklung fortsetzen, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden“, erläutert der Agenturleiter.

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation bei den besonderen Personengruppen aus? Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 2,2 Prozent, das entspricht 559 Menschen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,6 Prozent (142 Personen). 311 ausländische Arbeitslose und 169 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

Von den 1296 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 907 Personen (minus 39 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 389 Personen beim Jobcenter des Landkreises Günzburg (minus zwölf zum Vormonat) gemeldet.

Dem Arbeitgeberservice wurden im August 508 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 4321 Stellenangebote aufgegeben (175 mehr als im Vorjahreszeitraum). Aktuell sind 1832 offene Arbeitsstellen im Landkreis Günzburg gemeldet, davon liegen bei fast 80 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 54,4 Prozent. Für 1497 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 103 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 232 weiteren Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich.

Äußerst bemerkenswert ist laut Richard Paul die Entwicklung der Beschäftigung in der Region. „Ende März 2019, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigtenstatistik, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Günzburg auf 53 254. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten um 1286 oder 2,5 Prozent.“

Die stärkste Zunahme verzeichnet dabei nach Angaben der Agentur für Arbeit das Verarbeitende Gewerbe (plus 524 oder 3,2 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung (minus 180 oder 16,3 Prozent). (zg)

