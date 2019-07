vor 47 Min.

Arbeitslosenquote bleibt im Kreis Günzburg bei 1,7 Prozent

Der Anstieg von Jugendlichen ohne Job ist saisonal bedingt. Was die Agentur für Arbeit jungen Leuten rät.

Die Arbeitslosenquote liegt mit 1,7 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Aktuell sind im Landkreis Günzburg 1285 Menschen arbeitslos gemeldet, 62 mehr als im vorigen Monat und 87 mehr als vor einem Jahr. Das meldete gestern die Agentur für Arbeit in Donauwörth, die für insgesamt vier Landkreise (Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries) zuständig ist.

„Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Dies bewirkt den saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den arbeitslosen Jugendlichen bis unter 25 Jahren auf insgesamt 147 Personen. Im Vergleich zum Vormonat sind insgesamt 55 Jugendliche mehr arbeitslos gemeldet“, erläutert Werner Möritz, Geschäftsführer Operativ, die aktuelle Entwicklung des Arbeitsmarktes. „Die Chancen, zeitnah eine neue Arbeitsstelle zu finden, stehen nach wie vor gut. Aktuell sind über 1800 offene Stellen gemeldet.“

Bewerbungsstart für Ausbildungsstellen im nächsten Jahr

Der Ferienbeginn bedeutet für alle Schüler, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen fürs Jahr 2020 zu bewerben. Der überwiegende Teil der Ausbildungsbetriebe beginnt mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein.

„Gleichzeitig ist jetzt aber auch Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2019 angesagt. Der Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen liegt bei 408. Demgegenüber stehen noch 196 unversorgte Bewerber. Ich kann nur jedem Jugendlichen, der noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative hat, raten, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden. Bis zum Ausbildungsstart ist noch Vieles möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne“, appelliert Möritz.

Die Lage von besonderen Personengruppen

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation bei den besonderen Personengruppen aus? Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 2,2 Prozent, das entspricht 551 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,6 Prozent (147 Personen). 289 ausländische Arbeitslose und 169 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung. Gut 36 Prozent der gemeldeten Arbeitslosen haben keinen verwertbaren Berufsabschluss und suchen eine Stelle im Helferbereich.

Von den 1285 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 890 Personen (plus 78 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 395 Personen beim Jobcenter des Landkreises Günzburg (minus 16 zum Vormonat) gemeldet.

Gesucht sind Fachkräfte

Dem Arbeitgeberservice wurden im Juli knapp 390 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen im Landkreis Günzburg über 3400 Stellenangebote aufgegeben. Aktuell sind 1840 offene Arbeitsstellen im Kreisgebiet gemeldet, davon liegen bei gut 80 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher.

Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 51,8 Prozent. Für 1507 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 104 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 229 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. (zg)

