13:10 Uhr

Arbeitslosenquote bleibt mit 1,8 Prozent unverändert

Der Arbeitsagenturchef spricht von einem „erstaunlich guten Ergebnis“ im Landkreis Günzburg.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg liegt mit 1,8 Prozent bereits dreimal in Folge auf gleichbleibendem Niveau. „Erkennbar ist, dass sich die Abkühlung der Konjunktur auch leicht auf die aktuelle Arbeitsmarktlage auswirkt. Denn im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 1,5 Prozent. Trotz alledem ist dies immer noch ein erstaunlich gutes Ergebnis, da wir deutschlandweit weiterhin eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten haben.“, informiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Er berichtet weiter: „Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ist – trotz beinahe stagnierender Bestandszahlen – auch im Monat Oktober noch enorm. Im Oktober haben sich 549 Menschen neu arbeitslos gemeldet. 264 Personen kamen aus der Erwerbstätigkeit. Insgesamt beendeten 529 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 153 eine Erwerbstätigkeit auf. Seit Jahresbeginn haben sich 5351 Menschen im Landkreis Günzburg arbeitslos gemeldet und 5504 abgemeldet.“

Quote liegt bei 2,2 Prozent bei älteren Arbeitnehmern

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 2,2 Prozent, das entspricht 549 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,5 Prozent (139 Personen). 319 ausländische Arbeitslose und 168 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

Von den 1317 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 942 Personen (plus 35 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 375 Personen beim Jobcenter des Landkreises Günzburg (minus 14 zum Vormonat) gemeldet.

Es werden weniger Arbeitskräfte gesucht

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist zurückgegangen. Dem Arbeitgeberservice wurden im Oktober 382 neue Stellen gemeldet (126 weniger als im Vormonat). Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 4703 Stellenangebote aufgegeben. Aktuell sind 1680 offene Arbeitsstellen im Landkreis gemeldet, davon liegen bei fast 78 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 52,5 Prozent. Für 1365 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 99 Stellen sind in Teilzeit gemeldet; und bei 216 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Die Top 10 der offenen Stellen führen im Landkreis Günzburg Berufe in der Lagerwirtschaft (203), Berufe in der Schweiß- und Verbindungstechnik (105) sowie Berufe in der Metallbearbeitung (74) an.

Die Arbeitslosenquote im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth – mit den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm – bleibt mit 1,9 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Im Vorjahr lag sie noch bei 1,6 Prozent.

Der regionale Arbeitsmarkt mit den jeweils absoluten Arbeitslosenzahlen (und in Klammern die Quote):

1317 (1,8 %)

2274 (2,2 %)

936 (1,7 %)

1215 (1,5 %). (zg)

