Bauarbeiter stürzt in Bubesheim in ein Silo: Feuerwehreinsatz läuft

Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Bubesheim in ein Silo gefallen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er in einen Einfüllschacht und fiel sieben bis zehn Meter in die Tiefe, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unserer Redaktion sagte. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Feuerwehr. (AZ)

