Archäologen untersuchen künftigen Parkplatz

Es ist schon eine Überraschung: Von alten Gebäuden an dieser Stelle in Burgau wusste bislang niemand.

Von Christian Kirstges

Für 50000 Euro will die Stadt Burgau am Spitalberg zumindest ein paar Ersatzparkplätze für die Stellflächen schaffen, die bei der Bebauung des ehemaligen Zimmermann-Areals wegfallen. Zuerst sind aber die Archäologen an der Reihe. Sie haben bereits einige Funde aus der Neuzeit gemacht, beispielsweise Reste von Gebäuden, zwei Öfen, einen Brunnen und Ofenkeramik. Auf das 18. Jahrhundert werden sie datiert. Am Freitag wurde alles noch genau dokumentiert, bevor in der nächsten Woche der städtische Bauhof den Forschern einen Minibagger zur Verfügung stellt, mit dem dann tiefer gegraben wird, erklärt Anja Seidel, Chefin der Archäologie-Zentrum GmbH aus Günzburg.

Dass an dieser Stelle überhaupt mal etwas stand, sei nicht bekannt gewesen. Sie hätten sich schon fragen lassen müssen, warum sie denn überhaupt hier graben. Es wäre spannend zu erfahren, sagt Seidel, was für ein Viertel hier einst war und ob vielleicht sogar Produktionsgebäude hier standen. Sollte in der kommenden Woche nichts Besonderes und Älteres als aus dem 18. Jahrhundert mehr gefunden werden, sollen die Grabungen dann auch enden. Ansonsten könnten die Archäologen noch länger auf dem Gelände zu tun haben.

Unterstützt wird Seidel von Kollegen aus Polen, die in Günzburg wohnen und dort auch Familie haben. Man kenne sich natürlich untereinander und es sei eine große Hilfe, dass sie jetzt da sind. Dennoch sei es ein Zufall, dass so viele von ihnen gerade auf demselben Grundstück tätig sind. Deutsche Archäologen seien jedenfalls rar. Am Freitag waren gut zehn Forscher hier, aber nur, weil unbedingt noch alles gesichert und dokumentiert werden musste. Normalerweise sind es fünf oder sechs. Dass nächste Woche ein Bagger eingesetzt wird, musste Seidel sich übrigens von der Denkmalbehörde genehmigen lassen, denn normalerweise solle per Hand gegraben werden. In Bayern zahlt der Grundstückseigentümer diese Arbeit, in diesem Fall also die Stadt. Gesucht wird normalerweise dort, wo man sich Funde erwartet. Wird irgendwo gebaut, kommt die Denkmalbehörde auf den Eigentümer zu.

Seidel und ihre Kollegen freuen sich, dass auch immer mal wieder Leute stehen bleiben und sich erkundigen, was hier gemacht wird. „Es ist schön, wenn sie fragen und sich interessieren.“ Das können sie in Kürze auch tun, wenn an der Stelle des künftigen Aufzugs an der Mühlstraße gegraben wird.

