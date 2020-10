16:17 Uhr

Arge Donaumoos ist Partner bei internationalem Zukunftsprojekt

Das Wissen um Wiedervernässung und Beweidungssysteme der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos soll dazu beitragen, die klimaschonende und wirtschaftlich tragfähige Landnutzung voranzubringen.

Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge) ist als einziger nicht-universitärer Partner in dem EU-Projekt „Mixed“ (Multi-actor and transdisciplinary development of efficient and resilient mixed farming and agroforestry-systems) engagiert, in dem Institutionen aus zehn EU-Ländern neue klimaschonende, wirtschaftlich tragfähige Landnutzungssysteme entwickeln.

Die Hauptziele des Projekts sind Effizienzsteigerung, Minimierung des Ressourcenverbrauchs und der Treibhausgasemissionen sowie die Erhöhung der Biodiversität und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel. Es läuft seit 1. Oktober für vier Jahre und ist mit einem Gesamtbudget in Höhe von sieben Millionen Euro ausgestattet.

Universität Aarhus koordiniert das Mammut-Projekt

Die Universität Aarhus in Dänemark ist der Koordinator des Mammut-Projekts. Neben ihr sind noch zehn weitere Universitäten und Forschungsinstitute sowie acht verschiedene Landwirtschafts- und Umweltinstitutionen aus der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien und Portugal vertreten. Deutschland wurde zunächst nur durch das Institut für ländliche Strukturforschung (IflS) der Universität Frankfurt repräsentiert. Wegen der zukunftsweisenden, von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos entwickelten Idee eines Moor-Klimawirtes bzw. eines Moorbauernprogrammes zur Finanzierung von Klimaschutzleistungen bei der Moorbewirtschaftung, wurde die Arge Donaumoos zur Projektteilnahme aufgefordert. So kann die Arge Donaumoos ihre praktischen Erfahrungen im Bereich der Wiedervernässung und Beweidungssysteme in den internationalen Kontext einbringen. Dies ist umso bemerkenswerter, weil die Arge Donaumoos laut Pressemitteilung der einzige nicht-universitäre Partner ist.

In diesem Projekt wird versucht, Systeme zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch wettbewerbsfähig, qualitativ hochwertig und gleichzeitig veränderungsresistent und effizient bei der Erreichung der Klima- und Umweltziele sind und den Landwirten damit langfristig das Überleben ihrer Betriebe sichern. Nach Ansicht der Forscher können große Vorteile durch eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine geringere Spezialisierung erzielt werden. Das trifft sowohl auf einzelne Betriebe als auch auf ganze Regionen zu.

Arge Donaumoos: Widerstandsfähigkeit muss gestärkt werden

Angesichts des Klimawandels und zunehmender Wetterextreme muss nach Einschätzung der Arge Donaumoos die Widerstandsfähigkeit der europäischen landwirtschaftlichen Produktionssysteme gestärkt, gleichzeitig die Effizienz der Produktion im Hinblick auf die Nutzung von Ressourcen wie Wasser, Nährstoffe, Land- und Ökosystemleistungen sichergestellt sowie das Gleichgewicht und Synergien zwischen Effizienz und Belastbarkeit geschaffen und verstärkt genutzt werden.

Es wird die Hypothese aufgestellt, dass gemischte Landwirtschafts- und Agroforstsysteme die Widerstandsfähigkeit und das Klimaanpassungspotenzial erhöhen. Die integralere Kopplung von Nährstoffen und Kreisläufen, die Erbringung von Ökosystemleistungen und einer besseren Ressour-cennutzung werden dafür gezielt betrachtet und untersucht.

Mixed legt großen Wert darauf, solche zukünftigen Systeme nicht nur am grünen Tisch, sondern gemeinsam mit Landwirten, Bauernverbänden, Dienstleistern und Akteuren der Wertschöpfungskette zu entwickeln. Während der vier Jahre Projektlaufzeit sollen europaweit Netzwerke aufgebaut werden, die eine breite Palette verschiedener Produktionsausrichtungen abdecken. Das Rückgrat des Projekts ist ein Netzwerk von Landwirten, die über viele Erfahrungen verfügen, von denen andere profitieren können. (zg)